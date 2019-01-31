Векторы цифрового развития сместились из Москвы в регионы

По прогнозам АНО "Цифровая экономика", к 2020 году все региональные бюджетные учреждения перейдут на облачную бухгалтерию. Будут запущены медицинские и образовательные информационные системы, а для обратной связи с жителями создадут сервисы оценки качества оказанных им госуслуг.

Уже сегодня во многих регионах реализованы передовые проекты по цифровизации. Лучшие из них были представлены на форуме "Цифровые вершины" и стали финалистами одноименного конкурса "Цифровые вершины".

"Конкурс проводится уже третий год. Изначально мы хотели познакомить российских управленцев с теми технологиями, которые предлагают сегодня российские же ИT-компании. И если в 2016-2017 годах передовыми разработками в цифровой сфере могли похвастаться в основном Москва и Санкт-Петербург, то сейчас их потеснили Тюменская и Новгородская области, Татарстан и другие регионы. Кто окажется на пике цифровой вершины в следующем году, пока неизвестно. Ясно, что уровень цифровых технологий на большей части страны уже становится очень приличным", - рассказала "РГ" программный директор проекта "Цифровые вершины" Лариса Катышева.

Так, победителем конкурса в номинации "Лучшее решение для умного города" среди регионов стала Тюменская область с проектом региональной навигационно-информационной системы. "Пять лет назад мы начали серьезно заниматься цифровизацией здравоохранения. Мы создали единую региональную информационную медицинскую систему, которая охватывает сто процентов поликлиник и более 80 процентов стационаров. Там автоматизированы практически все управленческие процессы - кадры, учет лекарственных средств, оборудования, продуктов питания. В результате только в одном лечебном учреждении и только на оптимизации складского учета и закупок удалось достичь экономии в 30 миллионов рублей в год", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сегодня все жители этого региона, когда-либо обращавшиеся в поликлиники, имеют электронные медицинские карты. 39 процентов пациентов записываются на прием к врачу через Интернет, 90 процентов лабораторных анализов больных врачи получают в электронном виде. Все фельдшерско-акушерские пункты в Тюменской области оборудованы приборами, которые позволяют дистанционно передавать врачам данные ЭКГ

Еще один из лидеров региональной цифровизации - Татарстан, чей проект "Открытая Казань" стал финалистом конкурса. Он направлен на получение достоверной обратной связи от жителей. Так, в конце 2017-го года на портале и в мобильном приложении "Услуги РТ" появился сервис оценки качества оказанной̆ людям медицинской̆ помощи. С тех пор пациенты могут в течение 30 дней после посещения врача анонимно оценить качество его работы. Оценки попадают в минздрав республики, и если они негативные, министр принимает решение о повышении квалификации медперсонала.

Этот опыт планируется распространить и на другие сферы. У жителей республики уже в ближайшем будущем появится возможность оценить качество услуг в детских садах, органах соцзащиты и других подобных организациях.

"Мы запустили пилотный проект по привлечению жителей к формированию целей и задач органов власти. В нем пока участвуют четыре министерства - труда, культуры, здравоохранения и образования. На первом этапе мы собирали предложения по наиболее важным направлениям работы этих министерств от экспертов и членов общественных советов. На втором вынесли предложения на открытое онлайн-голосование, которое длилось месяц. У жителей была возможность предложить и свои варианты. На третьем этапе были утверждены списки целей и задач, набравших наибольшее количество голосов. Теперь органы власти будут ежеквартально публично отчитываться об исполнении этих пунктов. В 2019 году мы планируем увеличить количество участвующих в этом процессе региональных министерств", - рассказал "РГ" замминистра информатизации и связи республики Татарстан Тимур Зарипов.

Пилотным регионом для апробации и внедрения лучших цифровых решений России и мира стала Новгородская область, там сегодня действует первая в стране "Фабрика пилотирования проектов" Национальной технологической инициативы. Уже реализуются 32 пилотных проекта, которые направлены на решение проблем в здравоохранении, образовании, ЖКХ.

"Процесс цифровой трансформации начался у нас примерно полтора года назад. Готовых решений у нас тогда не было, поэтому мы сознательно стали искать лучшие практики в России и обратили внимание на проекты НТИ в социальной сфере, здравоохранении, в сфере повышения эффективности работы госструктур. Мы пригласили несколько стартапов к себе, создали для них благоприятные условия, чтобы они могли свои идеи отработать у нас и двигаться дальше", - рассказал "РГ" замглавы администрации губернатора Новгородской области Николай Курмышев.

Эта стратегия уже принесла свои плоды. Так, проект "Оператор достоверного учета" позволил в онлайн-режиме анализировать показания приборов учета тепла в 200 школах и контролировать расход ресурсов. В итоге, по оценкам Курмышева, удалось сэкономить до 15 процентов средств из фонда оплаты коммунальных услуг, а это примерно 100 миллионов рублей за отопительный сезон. В перспективе к системе будут подключены все госучреждения региона.

Другой проект - "3D карта территории" - позволил выявить недоучтенные или незаконно занятые земли в трех муниципальных районах области. Устранение нарушений обеспечит ежегодное поступление в бюджет региона 26 миллионов рублей.

Еще в Новгородской области ведется мониторинг наличия лекарств на основе блокчейна. Этот ИТ проект был реализован совместно с ВЭБ и стал победителем "Цифровых вершин 2018" в специальной номинации "Доверие и прозрачность". В систему уже интегрированы три отделения областной больницы, она обрабатывает данные более чем о 10 тысячах упаковок дорогостоящих лекарств, общей стоимостью более 89 миллионов рублей. Блокчейн внедряют и в процесс амбулаторного обеспечения лекарствами пациентов с рассеянным склерозом, пилотируются проекты по обработке медицинских изображений с помощью технологии искусственного интеллекта.

Несмотря на все успехи территорий, Москва пальму первенства во внедрении цифровых технологий передавать регионам не спешит. Как рассказал на панельной дискуссии "Цифровая страна", которая прошла в рамках форума "Цифровые вершины" министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, столица вошла в ТОП-10 городов будущего. Она заняла первое место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства, второе место в Европе по степени внедрения решений "умного города" в жизнь горожан, третье место на международном конкурсе в сфере мобильных государственных услуг за единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Проект "Наш город" был представлен среди 20 инновационных кейсов на Всемирном экономическом форуме.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, министерство взаимодействует со всеми регионами в области развития цифрового государства. Правда, большинство субъектов РФ сложно отнести к продвинутым. В некоторых нет даже профильного заместителя губернатора или министра, который отвечал бы за информатизацию. На одном из заседаний правительства по этому поводу премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что там, где нет министерства или департамента цифрового развития, за информатизацию будет нести ответственность лично губернатор. Он посоветовал отстающим все-таки назначить "цифровых ответственных".