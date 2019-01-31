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31.01.2019 18:00
Рубрика: Видео

Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик

Текст: Вадим Давыденко

Любая снежная зима вроде нынешней резко меняет на дорогах расклад сил среди автомобилей.

Красавцы спорткары, разгоняющиеся до 100 км/ч за считанные секунды, прячутся до лучших времен в теплых гаражах, уступают улицы могучим внедорожникам с увеличенным дорожным просветом и полным приводом. Присмотритесь-ка повнимательнее: ни одного кабриолета с откидным верхом на улицах! Зато всё чаще мелькают снегоуборщики, эвакуаторы и тягачи, выдергивающие застрявших в сугробе неосторожных водителей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Выехать куда-то за город, если за день выпала половина месячной нормы осадков, может позволить себе разве что только внедорожник с рамным шасси и полным приводом. А уж если он не поленится прицепить скребок, как это сделал Тимофей Баженов на своей Toyota Fortuner, то сможет вызволить из снежного плена целый коттеджный поселок или дачное товарищество.

Хорошо бы превратить это в какой-то челлендж через соцсети, как с обливанием холодной водой пару лет назад, помните?

"Я на своей Toyota Fortuner расчистил дорогу к деревне Кукуево! Вызываю владельца черного Mitsubishi Outlander с нашей парковки пробить снежные завалы к поселку Янтарный!" Жильцы обоих населенных пунктов, отрезанных от цивилизации полуметровыми заносами, уверен, замерли в напряженном ожидании.

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