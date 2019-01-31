Владельцам газовых плит могут дать субсидии

Старые газовые плиты без функции автоматического отключения должны быть заменены, считает председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Люди с хорошим достатком смогут сделать это сами, а для малообеспеченных слоев населения необходимо ввести субсидии, считает она.

Наиболее острой проблему с газовой безопасностью она назвала в старых домах. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об установке автоматизированной системы контроля над обеспечением газовой безопасности при проведении капитального ремонта. Такие системы способны перекрывать подачу газа при обнаружении утечки.

А вот идею добавлять присадки в газ Хованская не поддержала. По ее мнению, даже если человек почувствует запах газа, то предотвратить трагедию не сможет. Ну, только если это не утечка, которая произошла в его собственной квартире из-за потухшей конфорки.

Там, где переходят на прямые договоры, платежная дисциплина улучшается втрое

Хованская отметила, что некоторые из ранее принятых законов работают и приносят хорошие результаты. К примеру, закон о прямых договорах, вступивший в силу в 2018 году. "Пошло правоприменение - эффект превзошел даже мои ожидания. Там, где переходят на прямые договоры, втрое улучшается платежная дисциплина", - поделилась Галина Хованская. Однако до сих пор нет типового договора, который должен быть утвержден правительством. Хотя он уже в высокой степени готовности, уточнила председатель комитета.

Также она отметила, что уже заработала норма, по которой жилищные инспекции занимаются не только жилыми, но и нежилыми помещениями. Так что теперь в них можно жаловаться на арендаторов подвальных помещений и коммерческих площадей на первых этажах.

Изменена норма о формировании земельного участка. Теперь для этого не нужно проводить общее собрание, достаточно одного активного собственника, который может запустить этот процесс.

Снижено и количество собственников для принятия решения о текущем ремонте. Раньше принять участие в голосовании должно было две трети собственников, а теперь только половина.

В весеннюю сессию Хованская рассчитывает на принятие законов, ужесточающих правила перепланировки и перевода квартир из жилого фонда в нежилой. А также документа, которым упрощается процедура проведения общего собрания собственников жилья с помощью представителей.