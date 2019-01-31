Volvo будет продавать в России бюджетную версию маленького кроссовера

На сайте Росстандарта опубликован документ, подтверждающий намерение Volvo представить на российском рынке бюджетную версию компактного кроссовера XC40.

В одной из модификаций автомобиль имеет передний привод. Эта версия получила Одобрение типа транспортного средства.

Полноприводный XC40 в самой дешевой комплектации с дизельным двигателем D3 Drive-E мощностью 150 л.с. и АКПП стоит 2 235 000 рублей. На официальном сайте уже опубликована информация о переднеприводном кроссовере: его стоимость начинается от 2 253 000 рублей. По пердварительной информации, продажи авто с передним приводом начнутся весной этого года.

Напомним, XC40 стал первым серийным автомобилем Volvo, который базируется на новой модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно с китайской фирмой Geely.

Интерьер автомобиля перекликается по оформлению с XC60 и XC90. Здесь виртуальная приборная панель, большой вертикально-ориентированный экран мультимедийной системы на центральной консоли, спортивный трехспицевой руль.

Не так давно "РГ" тестировала XC40. Можете ознакомиться с нашим материалом.