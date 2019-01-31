Новости

Новый "Отряд самоубийц" не будет прямым продолжением первого 15:45
"Игре престолов" напророчили счастливый финал 13:15
Актриса из "Жестоких игр" обвинила российского боксера в избиении 12:45
Вахтанговский театр снял с репертуара "Бенефис" Владимира Этуша 12:10
Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер 11:45

Звезда "Кухни" Назаров опроверг информацию о драке с поклонником

Наше кино
    31.01.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, телеведущий Дмитрий Назаров опроверг ранее прозвучавшую в ряде СМИ информацию о нападении на поклонника во вторник вечером.

В беседе с каналом РЕН ТВ 61-летний артист подчеркнул: ни о каком его участии "в каких-либо драках и потасовках" речи нет. По словам звезды сериала "Кухня", ему просто не понравилось, что неизвестные лица снимали его "без согласования". Поэтому актер попросил их стереть несанкционированное видео.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Вахтанговский театр снял с репертуара "Бенефис" Владимира Этуша

Перед этим сообщалось, что Назаров устроил потасовку у Московского Художественного театра имени Чехова в Камергерском переулке, где служит более пятнадцати лет.

Подробности инцидента уточняются. По предварительным данным, полицейские, которых вызвал сам Назаров, "выслушают обе стороны конфликта".

Ранее СМИ сообщали, что Назаров сбил пьяного пешехода. Что актер также опроверг.

Дмитрий Назаров родился в Москве в семье электрика и гинеколога. До того, как стать актером, работал учеником электрослесаря в "Мосэнергоремонте", мебельщиком-реквизитором в филиале МХАТа, монтировщиком декораций в Театре юного зрителя, киномехаником, пекарем на хлебозаводе.

С 1980 года, окончив Высшее театральное училище имени Щепкина, и до 1995-го служил в Малом театре, покинув его "после творческого конфликта с руководством и почти полного отсутствия главных ролей". Народный артист России.

Снялся в фильмах и сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Штрафбат", "Тобол", "Братаны", сыграл пана Козлевича в телесериале "Золотой теленок" (2006) - с Меньшиковым в роли Остапа Бендера.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 30.01.2019
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 30.01.2019
По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал 30.01.2019
Оззи Осборн признался, что тяжело болен 30.01.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Видео: Ивана Урганта сбил внедорожник в США 30.01.2019
Российский фильм "Т-34" обошел по сборам "Пиратов Карибского моря" 29.01.2019
Стала известна ведущая перезапуска реалити-шоу "Последний герой" 29.01.2019
⧣ происшествия
Фото: AFP/ PIERRE VERDY
Семья Майкла Джексона рассказала о "публичном линчевании" его трупа 29.01.2019
Актриса Кейт Бекинсейл госпитализирована с разрывом кисты яичника 28.01.2019
Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц 26.01.2019
⧣ театр
Фото: youtube.com
Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала" 30.01.2019
Названа причина смерти актера Павла Салиман-Владимирова 16.01.2019
Верника оштрафовали за езду по Камергерскому переулку на 500 рублей 05.01.2019