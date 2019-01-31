Звезда "Кухни" Назаров опроверг информацию о драке с поклонником

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, телеведущий Дмитрий Назаров опроверг ранее прозвучавшую в ряде СМИ информацию о нападении на поклонника во вторник вечером.

В беседе с каналом РЕН ТВ 61-летний артист подчеркнул: ни о каком его участии "в каких-либо драках и потасовках" речи нет. По словам звезды сериала "Кухня", ему просто не понравилось, что неизвестные лица снимали его "без согласования". Поэтому актер попросил их стереть несанкционированное видео.

Перед этим сообщалось, что Назаров устроил потасовку у Московского Художественного театра имени Чехова в Камергерском переулке, где служит более пятнадцати лет.

Подробности инцидента уточняются. По предварительным данным, полицейские, которых вызвал сам Назаров, "выслушают обе стороны конфликта".

Ранее СМИ сообщали, что Назаров сбил пьяного пешехода. Что актер также опроверг.

Дмитрий Назаров родился в Москве в семье электрика и гинеколога. До того, как стать актером, работал учеником электрослесаря в "Мосэнергоремонте", мебельщиком-реквизитором в филиале МХАТа, монтировщиком декораций в Театре юного зрителя, киномехаником, пекарем на хлебозаводе.

С 1980 года, окончив Высшее театральное училище имени Щепкина, и до 1995-го служил в Малом театре, покинув его "после творческого конфликта с руководством и почти полного отсутствия главных ролей". Народный артист России.

Снялся в фильмах и сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Штрафбат", "Тобол", "Братаны", сыграл пана Козлевича в телесериале "Золотой теленок" (2006) - с Меньшиковым в роли Остапа Бендера.