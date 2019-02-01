Археологи подняли сотни артефактов из священного озера майя Петен-Ица

Польские подводные археологи обнаружили на дне священного озера майя Петен-Ица около 500 ритуальных предметов, свидетельствующих о проведении религиозных церемоний.

Как сообщает Science in Poland, находки были сделаны недалеко от древней столицы майя Нойпетен в Гватемале. Этот город был одним из последних центров сопротивления коренных жителей европейским завоевателям.

Он был расположен на современном острове Флорес в южной части большого озера Петен-Ица. Польские подводные археологи обследовали дно в августе и сентябре 2018 года, а о результатах сообщили только сейчас.

"Мы обнаружили более 500 артефактов возле древней столицы майя, в том числе предметы, брошенные в воду во время религиозных ритуалов, - говорит руководитель группы Магдалена Кшемень из Ягеллонского университета в Кракове. - Место, где проходили ритуалы, было расположено к северу от острова".

Так, исследователи обнаружили три чаши, помещенные друг в друга. Верхняя содержала фрагменты древесного угля и стекловидного вулканического камня. Чаши были установлены на более крупные сосуды с тремя ножками.

В одном из них археологи обнаружили обсидиановое лезвие длиной почти 20 см. По мнению археологов, это указывает на ритуал жертвоприношения. К слову, многие сосуды настолько "вросли" в дно, что их с трудом удалось сдвинуть с места и поднять.

"Неизвестно, как майя сумели опустить сосуды таким образом, чтобы те опустились на дно в строго определенном месте, - говорит подводный археолог Матеуш Попек из Университета Николая Коперника. - Возможно, они опускали предметы в специальных сетях, чтобы те не рассеялись по дну".

Исследователь также отметил, что озера были священными для майя. Вода считалась средой, через которую умершие попадают в подземный мир. Кроме того, в мифологии озера ассоциировались с богом дождя Чааком.