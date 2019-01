Найдены удивительно точные инструменты строителей Стоунхенджа

В Великобритании объединенная команда математиков и археологов установила, что знаменитые каменные Фолктонские барабаны могли использоваться при строительстве Стоунхенджа и других древних памятников в качестве измерительных инструментов.

Исследование опубликовано в журнале British Journal for the History of Mathematics, а коротко о нем рассказывает Live Science.

Так называемые Фолктонские барабаны - это три каменных цилиндра различного диаметра, возраст которых превышает 4000 лет. Они были обнаружены 130 лет назад в местечке Фолктон.

Цилиндры украшены резьбой. Много лет считалось, что они использовались при проведении погребальных церемоний. На это указывало и то, что артефакты были найдены в детской могиле.

Однако математики обнаружили, что барабаны можно использовать в качестве рулетки для измерений, причем поразительно точных. Необходимо взять веревку и обернуть ее вокруг барабана определенное количество раз.

Исследователи провели эксперимент и подсчитали, что люди неолита могли при помощи такого устройства получать стандартные меры длины. Например, если обмотать шнур семь раз вокруг большого цилиндра, то длина обмотанного отрезка составит 3,22 метра.

Чтобы получить точно такие же отрезки, вокруг среднего цилиндра шнур надо обмотать восемь раз, а вокруг самого маленького - десять. По мнению ученых, барабаны могли использоваться в качестве эталонов мер длины.

Это очень удобно при строительстве круговых памятников, например, Стоунхенджа.