Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа"

В Великобритании фермер неожиданно признался в том, что это он построил признанный археологическим памятником "4500-летний хендж".

Как уточняет журнал Live Science, речь идет о миниатюрном аналоге знаменитого английского Стоунхенджа. Он расположен близ города Алфорда в Шотландии. В археологическую службу о нем сообщила семья местного фермера.

В конце прошлого года после изучения объекта, состоящего из выложенных кругом валунов, Совет Абердиншира официально признал этот хендж археологическим памятником. Возраст объекта был оценен в 3500-4500 лет.

Однако спустя месяц последовало неожиданное признание. Один из бывших владельцев фермы, узнав о признании памятника, сам связался с археологами. Он рассказал, что лично построил хендж в 1990-е годы из камней, найденных в местных скалах.

По словам фермера, он давно интересуется историей создания таинственных каменных сооружений. У него не было цели ввести в заблуждение научное сообщество. Реплику он создал для себя, причем использовал технологию, не характерную для древних строителей.

Так, диаметр хенджа примерно на три метра меньше диаметра других подобных сооружений. А его отличительным знаком является большой камень, уложенный горизонтально. Вокруг него расположены вертикально установленные валуны.

Стоит отметить, что местные археологи уже признали свою ошибку. В частности, один из экспертов Нейл Аккерман посетовал на "неудачный день".