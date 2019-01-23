Новости

В Петербурге произошел пожар в технологическом институте 11:04
В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов 11:02
В Черном море возобновили поиск моряков с горящих судов 10:52
Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа" 10:45
Ученые обнаружили ранее неизвестные кровеносные сосуды 10:42
Видео: Автоледи не заметила, как из машины выпал ребенок 10:42
Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing 10:32
Ученые назвали точный объем оползня в Хабаровском крае 10:28
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек 10:24
В Якутии погиб водитель загоревшегося бензовоза 10:22
Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ 10:19
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета 10:18
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки 10:00
В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах 10:00
Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура 09:59
Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу 09:51
В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак 09:47
Экипаж рейса Сургут-Москва: Угонщик не был пьян и угрожал применить оружие 09:47
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях 09:46
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона 09:45
Названы риски для мозга в случае отказа писать руками 09:39
В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году 09:35
Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США 09:32
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко 09:25
Экипаж: Мужчина, пытавшийся угнать самолет, не казался пьяным 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 10:45
Рубрика: Культура

Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа"

Текст: Денис Передельский
Фото: Neil Ackerman/Aberdeenshire Council Archaeology Service Фото: Neil Ackerman/Aberdeenshire Council Archaeology Service
Фото: Neil Ackerman/Aberdeenshire Council Archaeology Service

В Великобритании фермер неожиданно признался в том, что это он построил признанный археологическим памятником "4500-летний хендж".

Как уточняет журнал Live Science, речь идет о миниатюрном аналоге знаменитого английского Стоунхенджа. Он расположен близ города Алфорда в Шотландии. В археологическую службу о нем сообщила семья местного фермера.

Фото: SWNS
В Британии нашли череп "героя" наскальной живописи

В конце прошлого года после изучения объекта, состоящего из выложенных кругом валунов, Совет Абердиншира официально признал этот хендж археологическим памятником. Возраст объекта был оценен в 3500-4500 лет.

Однако спустя месяц последовало неожиданное признание. Один из бывших владельцев фермы, узнав о признании памятника, сам связался с археологами. Он рассказал, что лично построил хендж в 1990-е годы из камней, найденных в местных скалах.

По словам фермера, он давно интересуется историей создания таинственных каменных сооружений. У него не было цели ввести в заблуждение научное сообщество. Реплику он создал для себя, причем использовал технологию, не характерную для древних строителей.

Так, диаметр хенджа примерно на три метра меньше диаметра других подобных сооружений. А его отличительным знаком является большой камень, уложенный горизонтально. Вокруг него расположены вертикально установленные валуны.

Стоит отметить, что местные археологи уже признали свою ошибку. В частности, один из экспертов Нейл Аккерман посетовал на "неудачный день".

В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать
В Индии найдены драгоценности возрастом 2300 лет
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Культура Арт В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек