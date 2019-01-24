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24.01.2019 18:00
Рубрика: Культура

В Израиле дожди помогли семье обнаружить ценный артефакт

Текст: Денис Передельский
Фото: Clara Amit / Israel Antiquities Authority Фото: Clara Amit / Israel Antiquities Authority
Фото: Clara Amit / Israel Antiquities Authority

На северо-востоке Израиля в кибуце Кфар-Рупин во время сбора грибов семья обнаружила вымытую дождями из грунта статуэтку, изображающую лошадь.

Как сообщает Times of Israel, артефакт обнаружила сотрудница управления древностей Израиля Айлет Голдберг-Кедар и две ее дочери.

Фото: J. Paul Getty Trust
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Они искали грибы после январского дождя. Грибов не нашли, но обнаружили маленькую глиняную лошадь.

Анализ показал, что возраст артефакта составляет около 2800 лет. "Мы были очень взволнованы, - рассказала Айлет Голдберг-Кедар. - Я сразу поняла, что это древняя статуэтка железного века - периода Израильского царства".

В управлении древностей добавили, что проливные дожди помогли найти похожий артефакт на побережье недалеко от города Акко. Вторая статуэтка лошади оказалась моложе - ей "всего лишь" 2200 лет. Она изображена с упряжью и гривой и относится к эллинистическому периоду.

Нир Дистельфельд, инспектор группы по предотвращению краж предметов старины, отметил, что подобные артефакты нередко попадают на поверхность после проливных дождей.

Например, в декабре 2017 года во время семейного похода в кибуце была обнаружена глиняная лампа возрастом 2200 лет.

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