В Индии найдены драгоценности возрастом 2300 лет

Индийские археологи при раскопках в крепости Асургар в районе Калаханди обнаружили руины древних строений и множество артефактов, включая украшения.

Как сообщает The Hindu, команда археологов под руководством Дибишада Гарнаяк раскопала множество предметов, относящихся к Кушанскому периоду. Артефакты были найдены при исследовании крепости Асургар.

Их возраст оценивается примерно в 2300 лет. В частности, обнаружено большое количество серебряных монет, кольца и серьги, множество бус и браслетов из сердолика, яшмы, берилла, граната, агата и кораллов. Находки указывают на то, что асургарцы активно торговали с мореплавателями.

Также было найдено небольшое колесо и наконечник стрелы. Асургар представлял собой четырехстенный форт, защищенный рвом с северной, восточной и южной сторон, а с западной - рекой Сандул. Ворота, каждые из которых охраняло божеств, выходили на все четыре стороны.

Круглые структуры внутри крепости были возведены из клинообразных кирпичей и терракотовых плиток. Вероятно, жители Асургара использовали и каменный щебень.