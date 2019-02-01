Число жертв аномальных морозов в США возросло до 21

Температура воздуха в отдельных районах США опустилась ниже 40 градусов по цельсию, что повлекло за собой уже порядка 20 смертей по всей стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Большинство погибших принадлежали к наиболее уязвимым группам населения - это пожилые люди, беженцы, бездомные. Кроме этого, порядка 25 человек обратились в больницы с жалобами на обморожение.

До этого сообщалось о 12 жертвах аномально низких температур.

Известно, что ранее снегопады и морозы стали причиной отмен и задержек тысяч авиарейсов в аэропортах Среднего Запада.