Fitch обеспокоил рост необеспеченных кредитов в России

Темпы роста розничного кредитования в России продолжают увеличиваться, и велика вероятность, что доля необеспеченных кредитов тоже будет расти. Свою обеспокоенность выразило агентство Fitch, подчеркнув, что ограничительной политики Банка России в этой сфере может оказаться недостаточно для стабилизации ситуации.

Текущие надбавки к коэффициентам риска, которые требуют от банков наращивать резервы под выдачу соответствующих кредитов, не остановят рост необеспеченного кредитования, полагают в агентстве. Эффективными могут быть ограничения по уровню текущей долговой нагрузки заемщика (PTI), полагает Fitch.

Накануне во время общения с банкирами глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор уже принял меры для охлаждения необеспеченного кредитования, а также постарался создать такие условия, что ипотека росла в качественном сегменте. "Будем внимательно отслеживать ситуацию и, конечно, если надо, если ситуация будет соответствующие образом развиваться, будем принимать соответствующие меры", - сказала она.

Необеспеченный кредит предполагает выдачу денег заемщику без поручителей или залога на любые цели, а следовательно, риск невозврата такого кредита выше обычного. Сюда относятся и POS-кредиты, которые оформляются непосредственно в торговой точке.