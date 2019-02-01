Генпрокуратура Беларуси готовит совещание по безопасности на Евроиграх

Координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности на II Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, запланировано правоохранительными структурами республики. Об этом сообщил генеральный прокурор РБ Александр Конюк, передает БЕЛТА.

Как уже информировал "СОЮЗ", европейская олимпиада пройдет в белорусской столице на 12 спортивных объектах. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах, как известно, станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в японской столице - Токио. А соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Александр Конюк особо подчеркнул, что в числе основных вопросов, стоящих сегодня на повестке дня прокуратуры, - проведение летних Европейских игр. "Мы соберем всех коллег-смежников и будем обсуждать вопросы безопасности гостей и комфортного проведения игр", - отметил он.

Среди других важных направлений генпрокурор назвал контроль за ходом весенней посевной кампании. Прокуратура традиционно организует надзор за сохранностью государственной собственности, эффективным использованием материально-технической базы хозяйств, соблюдением трудовой дисциплины.

Поводом для февральской встречи прессы с надзорным органом республики стало открытие нового здания прокуратуры Первомайского района столицы. На состоявшейся церемонии Конюк с удовлетворением отметил, что созданные здесь условия "позволят с еще большей эффективностью выполнять главную задачу прокуратуры - стоять на защите законных прав и интересов граждан". У каждого сотрудника появится отдельный служебный кабинет. Более комфортные условия будут созданы и для посетителей.