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01.02.2019 15:59
Рубрика: Культура

Гергиеву вручили одну из самых высоких наград Итальянской Республики

Текст: Мария Воронова
В особняке Берга, где расположилось посольство Италии в РФ, прошла торжественная церемония вручения одной из высших наград республики - Ордена Звезды Италии в степени Великого офицера удостоился маэстро Валерий Гергиев, который с этого дня стал еще большим другом Италии.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати и художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, удостоенный ордена Звезды Италии степени Великого офицера, во время церемонии награждения в посольстве Италии в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати и художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, удостоенный ордена Звезды Италии степени Великого офицера, во время церемонии награждения в посольстве Италии в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Награду вручили за выдающийся и постоянный вклад в развитие итало-российских культурных связей. Среди гостей был и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Важность этого события подчеркивает присутствие на церемонии главы Сената Италии Марии Элизабетты Альберти Казеллати. Когда она торжественно вручила орден маэстро, зал взорвался аплодисментами.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В начале церемонии Страдивари-ансамбль Мариинского театра исполнил гимны Италии и России. Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано отметил, что культурная дипломатия - один из важнейших аспектов во взаимоотношениях наших стран.

"Маэстро Гергиев, как никто другой, может быть назван строителем мостов, которые объединяют наши культуры, в то время как некоторые продолжают возводить между ними стены", - сказал Паскуале Терраччано и добавил, что только за прошлый год Гергиев провел семь гастрольных туров, последний из которых завершился совсем недавно.

Посол также вспомнил особую дату - 5 мая 2016 года. В этот день маэстро со своим Страдивари-ансамблем дал концерт в только-только освобожденной от террористов Пальмире. "Это был смелый жест, которым Гергиев отдал честь культуре там, где она была уничтожена", - заметил Паскуале Терраччано.

Мария Элизабетта Альберти Казеллати рассказала о том, насколько важны были "Русские сезоны" для Италии, которые маэстро открывал в начале 2018 года. Ведь искусство - уникальный инструмент диалога, и благодаря насыщенной программе культурных событий интерес итальянцев к русской культуре только возрос. А в этом году запланирована "ответная" программа - итальянцы готовы знакомить русского зрителя с культурным наследием своей страны.

Фото: Лена Балакирева
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"Я очень рада вручить Валерию Гергиеву эту награду за вклад в развитие отношений двух стран", - добавила Альберти Казеллати.

Валерий Гергиев, обладатель множества почетных отечественных и международных наград (в том числе итальянских), казалось, на минуту засмущался. В своей речи маэстро отметил, что он "безмерно благодарен и тронут". Гергиев подчеркнул, что Италия и Россия имеют глубинные культурные связи. Как музыкальные (и маэстро вспомнил оперу Петра Чайковского "Пиковая дама", написанную во Флоренции), так и архитектурные.

"Мне посчастливилось жить в одном из самых красивых итальянских городов в мире", - сказал Гергиев, упомянув первых архитекторов Петербурга - Карло Бартоломео Растрелли, Антонио Ринальди, Карла Росси… "Я уверен, что никакие политические кризисы не изменят отношения между нашими странами", - заключил Валерий Гергиев.

Культура Музыка Классика
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