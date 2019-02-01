Госдума: Бороться с телефонным терроризмом надо на международном уровне

В связи с новой волной ложных угроз о минировании в России в Госдуме призывают ПАСЕ, ООН, ОБСЕ и ОДКБ объединить усилия в разработке мер против "телефонного терроризма".

С таким предложением выступил первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он считает, что этим должны заняться отделы данных организаций, курирующие вопросы борьбы с терроризмом.

- Очередная волна "телефонного терроризма", идущая из-за рубежа, говорит о том, что необходимо решать эту проблему на международных площадках, - призвал парламентарий. - Любая страна может стать жертвой таких преступлений. Сегодня это наша страна, завтра ложные угрозы о минировании могут прозвучать в других государствах.

Сотрудники подразделений по борьбе с терроризмом должны сегодня совместно обсудить меры противодействия ложным звонкам о минировании, от которых страдают тысячи людей, резюмировал Шхагошев. Он считает, что Россия могла бы принять такую встречу.

Напомним, что новая волна сообщений о возможном минировании накануне снова прокатилась по России. Такие ложные сообщения стали причиной эвакуации людей из социальных учреждений, школ и торговых центров в Сибири, на Урале, в центральной части России, на Юге и в Санкт-Петербурге. Аналогичные сообщения были 24-25 января в регионах Дальнего Востока и Сибири, 28-29 января - на Урале и в Поволжье, а 30 января сообщения о возможном минировании поступили в города пяти федеральных округов России.