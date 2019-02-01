Грызлов: Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток

Экспертиза показала, что причиной смерти Валерия Иванова в украинской тюрьме стали пытки. Об этом в пятницу рассказал журналистам полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Смерть Валерия Иванова - не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Российская делегация в Контактной группе сделает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц", - приводит слова Грызлов ТАСС.

Грызлов напомнил, что Валерий Иванов был гражданином Российской Федерации, однако во время конфликта на востоке Украины проживал в Донбассе. Он был одним из тех, кого Украина обещала освободить в декабре 2017 года, он даже фигурировал в обменных списках, но Украина "обманным путем" уклонилась от освобождения россиянина.

В пятницу утром официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в колонии в Львовской области в декабре 2018 года Валерия Иванова. Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.