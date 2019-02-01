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01.02.2019 07:19
Рубрика: В мире

Японские дипломаты недовольны желанием Абэ "сдать" позиции по островам

Текст: Александр Ленин

В министерстве иностранных дел Японии далеко не все разделяют энтузиазм действующего премьер-министра Синдзо Абэ заключить мирный договор с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу Токио острова Шикотан и гряды Хабомаи.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Журналист газеты "Асахи симбун" пишет, что накануне получил по электронной почте письмо от высокопоставленного японского дипломата, который уже отошел от дел.

Послание было довольно эмоциональным. Экс-сотрудник МИД Японии высказал опасения в связи с намерением Синдзо Абэ пойти на сделку с Москвой и заключить мирный договор на основе передачи только двух островов. Традиционно японские власти стояли на том, что все четыре острова южных Курил - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - принадлежат Японии.

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"Будет первым премьер-министром в истории, лично отказавшимся от суверенитета в ходе дипломатических переговоров по мирному договору", - цитирует издание слова неназванного экс-дипломата. Японец возмущается тем, что Шикотан и Хабомаи занимают всего семь процентов от общей площади четырех "спорных островов".

Знакомые дипломаты автора письма рассказывают, что сейчас в японском внешнеполитическом ведомстве царит атмосфера, когда нельзя говорить о возвращении всех четырех островов.

Фото: iStock
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Внешнеполитический курс на российском направлении с давних пор, сетует бывший дипломат, характеризовался сдерживанием как России, так и Советского Союза. Российское государство соперничало с Японией в том числе в Маньчжурии. Нынешний же премьер Синдзо Абэ и глава МИД Японии Таро Коно нацелились на смягчение позиции в отношении Москвы.

В противовес указанным политикам автор приводит в пример Дзюнтаро Комуру, известного представителя японской дипломатии конца XIX - начала XX веков. Он участвовал от японской стороны в подписании Портсмутского мирного договора, который положил конец русско-японской войне 1904-1905 годов. Согласно документу, Россия уступила Японии юг Сахалина и все прилегающие к нему острова.

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Очевидно, что попытки Синдзо Абэ найти компромиссное решение с Россией по вопросу мирного договора будут наталкиваться на препятствия и критику внутри островного государства. В местном политическом истеблишменте не мало тех, кто будет требовать от российских властей отдать Токио все четыре острова. Такая позиция явно не приведет к решению вопроса, а только усугубит двусторонние отношения.

Накануне заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура был вынужден объяснять, почему премьер Синдзо Абэ назвал в парламенте южные Курилы "островами, на которые распространяется суверенитет Японии" и отказался от формулировки "японские исконные территории". Именно последнюю фразу традиционно принято использовать в таких случаях.

По словам заместителя генсека, официальная позиция Токио в отношении островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи не изменилась, передает телерадиокомпания NHK.

Нисимура подтвердил, что Япония по-прежнему исходит из формулы - сначала необходимо решить вопрос о принадлежности всех четырех островов, только после этого заключить мирный договор. Данный подход, подчеркнул он, является базовым в переговорах с Россией.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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