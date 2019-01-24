Абэ рассказал о плюсах мирного договора с Россией

Заключение мирного договора положительно скажется на состоянии Дальневосточного региона. К такому выводу пришел японский премьер-министр Синдзо Абэ, который в настоящее время участвует в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы находимся в процессе переговоров по содержанию (переговоров - прим. "РГ"), не могу сказать многого, однако если мирный договор будет заключен, это станет большим плюсом не только для двух стран (Японии и России - прим. "РГ"), но также для стабильности и процветания Дальнего Востока", - заявил Синдзо Абэ, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и глава японского правительства Синдзо Абэ 22 января в Москве провели переговоры, которые продолжались более трех часов. При этом порядка одного часа лидеры говорили с глазу на глаз, в присутствии только своих переводчиков. Количество личных встреч между Путиным и Абэ идет уже на десятки. Последняя - 25-я по счету. Основной темой общения первых лиц стал вопрос заключения мирного договора между странами.

"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, рассматривались вопросы, связанные с заключением мирного договора между двумя странами", - говорится на официальном сайте Кремля.

Очевидно, что Москва и Токио продолжат переговорный процесс. По словам президента РФ Владимира Путина, сторонам предстоит провести длительную и кропотливую работу по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения.

"Задача - обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран", - заявил российский руководитель.

Добавим, что в конце июня 2019 года руководитель российского государства Владимир Путин посетит японскую Осаку, где пройдет саммит G20. Президент РФ также примет участие в церемонии закрытия перекрестных годов Японии в России и России в Японии.