Kia вывела на тесты таинственный внедорожник

Совсем недавно компания Kia представила на мотор-шоу в Детройте огромный кроссовер Telluride (есть информация, что он доберется и до России, хотя в самой Kia пока ничего конкретного не говорят). Журналисты решили, что именно Telluride заменит в модельном ряду марки рамный Mohave.

Но не все так просто. Издание Moror1 опубликовало фото с испытаний таинственного внедорожника Kia. По предварительной информации, это Mohave второго поколения. Естественно, что машина получит новый экстерьер, интерьер, а также современные системы безопасности.

Вполне вероятно, что Kia Mohave сохранит те же самые силовые агрегаты, с которыми продавался по всему миру. Речь идет о бензиновых "атмосферниках" объемом 3,8 и 4,6 литра, а также о 3,0-литровом турбодизеле. Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод будут доступны по умолчанию.

Напомним, в России Mohave продается с трехлитровым дизелем мощностью 250 л.с. по цене от 2 539 900 рублей. Впрочем, большой популярностью у наших граждан он не пользуется. В прошлом году дилеры марки реализовали 1163 экземпляра Mohave.

Когда состоится премьера нового внедорожника - не сообщается. Но можно предположить, что уже в этом году.