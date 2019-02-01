Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году 10:31
В России подешевел еще один бюджетный кроссовер 09:53
Toyota начала производство новых Corolla для России 01:01
Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик 31.01.2019
01.02.2019 11:30
Рубрика: Легковые авто

Kia вывела на тесты таинственный внедорожник

Текст: Юрий Зубко

Совсем недавно компания Kia представила на мотор-шоу в Детройте огромный кроссовер Telluride (есть информация, что он доберется и до России, хотя в самой Kia пока ничего конкретного не говорят). Журналисты решили, что именно Telluride заменит в модельном ряду марки рамный Mohave.

Но не все так просто. Издание Moror1 опубликовало фото с испытаний таинственного внедорожника Kia. По предварительной информации, это Mohave второго поколения. Естественно, что машина получит новый экстерьер, интерьер, а также современные системы безопасности.

Фото: Пресс-служба Kia
Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России

Вполне вероятно, что Kia Mohave сохранит те же самые силовые агрегаты, с которыми продавался по всему миру. Речь идет о бензиновых "атмосферниках" объемом 3,8 и 4,6 литра, а также о 3,0-литровом турбодизеле. Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод будут доступны по умолчанию.

Напомним, в России Mohave продается с трехлитровым дизелем мощностью 250 л.с. по цене от 2 539 900 рублей. Впрочем, большой популярностью у наших граждан он не пользуется. В прошлом году дилеры марки реализовали 1163 экземпляра Mohave.

Когда состоится премьера нового внедорожника - не сообщается. Но можно предположить, что уже в этом году.

Kia Ceed SW: Есть ли конкуренты у нового универсала
Skoda рассекретила маленький кроссовер Kamiq
#Kia