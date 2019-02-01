Лукашенко поздравил Кирилла с 10-летием со дня Патриаршей интронизации

Признательность за прилагаемые усилия "по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в ближнем и дальнем зарубежье" выразил белорусский руководитель в поздравлении, которое направлено Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с десятилетием со дня Патриаршей интронизации. Об этом информирует пресс-служба президента РБ.

Глава государства отметил, что служение Патриарха Кирилла как предстоятеля Русской православной церкви и видного общественного деятеля, радеющего за духовно-нравственное возрождение общества, развитие культуры, продвижение мира и решение сложнейших проблем современности, является примером подлинного гуманизма.

"Вы с особым вниманием и заботой относитесь к Беларуси, духовно поддерживаете верующих, проявляете искреннюю заинтересованность в благополучии нашего Отечества", - говорится в поздравлении.

Стоит напомнить, что десятилетие со дня интронизации Патриарха Кирилла измерялось во впечатляющих цифрах - 1238 православных храмов только в Москве, 63 из которых построены в "шаговой доступности", 160 центров для нуждающихся, 5 академий и 50 семинарий, 450 сестричеств, 242 визита в 125 епархий. Это цифры преумножения и преображения церковной жизни в Союзном государстве.