На следующей неделе в "Зарядье" споет белокурая дива с васильковыми глазами, "агент Фокс Малдер" смешает рок с блюзом и кантри, а на самой навороченной площадке Москвы состоятся два шоу с впечатляющим лайн-апом.

Кто играет: Магдалена Кожена и оркестр Age of Enlightenment (дирижер Джованни Антонини).

Что играет: Арии из опер В. А Моцарта, К. В. Глюк, Й. Гайдна, В. А. Моцарт - Симфония №40.

Почему идти: Белокурая дива с васильковыми глазами не пасует перед самыми сложными пассажами и головокружительными темпами, а энергетического заряда Магдалене Кожене хватило бы на десяток арий больше, чем заявлено в программе концерта. Однако поблагодарим "Зарядье" за саму возможность услышать в Москве одну из лучших европейских меццо - мы так давно этого ждали.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 6 февраля; 1 000 - 4 500 руб.

Кто играет: Дэвид Духовны.

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: В своем музыкальном творчестве "агент Фокс Малдер" (а точнее, исполнитель этой роли в "Секретных материалах" Дэвид Духовны) строго придерживается американских корней, смешивая в разных пропорциях рок с блюзом и кантри. В такой ипостаси, неожиданной для поклонников сериала, "борец с паранормальными явлениями" выступит в Москве и Санкт-Петербурге.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (Москва); 7 февраля; 2 800 руб., Клуб "Космонавт" (Санкт-Петербург); 8 февраля; 2800 руб.

Кто играет: LOBODA, Макс Барских, Дима Билан, Hammali & Navai, МОТ, Егор Крид, Ёлка, Тимати, Полина Гагарина, Jah Khalib, Градусы, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Елена Темникова, Burito, Ханна, Сергей Лазарев, MATRANG, Леша Свик, Юлианна Караулова, Джиган, Звонкий, RASA, Luxor и CYGO.

Что играет: Поп, рок, R’n’B.

Почему идти: Лучшее (по версии Национальной премии "Радиомания-2018") шоу страны пройдет в этом году на новейшей и самой навороченной площадке Москвы. Неограниченный обзор сцены, киловатты звука, грандиозные видеоинсталляции и впечатляющий лайн-ап - как раз то, что надо для поклонников LoveRadio. Кстати, особо любвеобильные из них смогут найти на "ВТБ Арене" свою вторую половинку и даже признаться в своих чувствах со сцены - Big Love Show 2019 будет интерактивным.

Где, когда, сколько: "ВТБ Арена"; 9 февраля; 2 800 - 5 000 руб.

Кто играет: Сара Чанг и Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением Штефана Владара.

Что играет: Я. Сибелиус - Концерт для скрипки с оркестром, И. Брамс - Симфония №1.

Почему идти: Иегуди Менухин когда-то давно сказал о ней: "Это самая потрясающая скрипачка, которую я когда-либо слышал". Из девочки-вундеркинда выросла достойная смена великому маэстро - сегодня Сара Чанг входит в элиту исполнительского искусства. В Москве она сыграет концерт Сибелиуса - безграничного масштаба северную трагедию, величественную и разрастающуюся до поистине мифологических размеров.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 7 февраля; 1 000 - 3 000 руб.

Кто играет: Дима Билан.

Что играет: Поп, соул.

Почему идти: Диму Билана обожают девушки всея Руси за сексапильный вокал, хитросплетенные мелодии, непозорные тексты и аранжировки, напоминающие про Джастина Тимберлейка. Теперь к перечню козырей прибавится стадионное шоу "Планета Билан" на стыке музыки, кино и комиксов. Огромная сцена-космолет станет отправной точкой двухчасового путешествия по Вселенной победителя "Евровидения". Счастливого пути!

Где, когда, сколько: "ВТБ Арена"; 6 февраля; 2 800 - 5 000 руб.

Кто играет: Группа "Театр теней", хор и балетная труппа.

Что играет: Рок-поэма "Моби Дик".

Почему идти: Рок-поэму по одноименному роману Г. Мелвилла поставили создатели мюзикла "Тодд", седьмой сезон не сходящего со сцены МДМ. Самый загадочный роман всех времен и народов воплотит на сцене рок-группа "Театр теней" вместе с талантливыми актерами и танцорами. При помощи музыки, грандиозных декораций (на сцене строится 9-метровый парусный корабль) и не знающих аналога спецэффектов развернется погоня за белым китом по прозвищу Моби Дик. Погоня за несбыточным - символом восторга, страсти и ужаса, наполняющих душу.

Где, когда, сколько: КЦ "Москвич"; премьера 6, 8 и 9 февраля; 1 200 - 5 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением Сергея Тарарина, Академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, Детский хор Большого театра России, солисты Эльвира Хохлова, Александр Богданов, Андрей Батуркин.

Что играет: К. Орф - кантата Carmina Burana ("Бойренские песни").

Почему идти: Мультимедийный проект, объединивший грандиозную кантату Карла Орфа с шедеврами эпохи Возрождения - гордость продюсера "Русской филармонии" Гаянэ Шиладжян. Динамические видеопроекции картин Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Босха и Брейгеля на стенах зрительного зала многократно усиливают впечатление от колдовской музыки Орфа, которую немецкий композитор считал средством "вызывать душу старых миров".

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 9 февраля в 13:00, 17:00, 21:00; 10 февраля в 15:00 и 19:00; 800 - 5 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Большой хор "Мастера хорового пения", Хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова, солисты Вероника Джиоева, Василий Ладюк и др.

Что играет: Г. Малер - Симфония № 8.

Почему идти: "Представьте себе, что Вселенная начинает звучать и звенеть. Поют уже не человеческие голоса, а кружащиеся солнца и планеты", - писал о своей Восьмой симфонии Малер. Так называемая "Симфония тысячи участников" прозвучит в исполнении большого оркестра, трех хоров и восьми солистов, а за дирижерский пульт встанет Сладковский, под чьим руководством Госоркестр Татарстана в прошлом году выпустил малеровский цикл на фирме "Мелодия". И такого уровня, что обозреватель журнала Musical Opinion написал: "…невозможно поверить, что это играет региональный российский оркестр".

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 11 февраля; 1 000 - 3 000 руб.