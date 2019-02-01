МИД назвал цели США при рассмотрении "закона Родченкова"

Министерство иностранных дел России обеспокоено новыми попытками противопоставить экстерриториальное применение американского законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам. 30 января в Конгресс США в очередной раз был внесен проект "закона имени Г. Родченкова"

"Симптоматично, что авторы законопроекта не скрывают, что поводом для его повторного рассмотрения стал налаженный в последнее время конструктивный диалог ВАДА с профильными российскими организациями. Американские политики, напротив, явно стараются превратить спорт в еще одну сферу жесткой конфронтации с Россией", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Недоумение российского внешнеполитического ведомства вызывает главная опасность "закона имени Г. Родченкова" - возможность привлечения к уголовной ответственности в Соединенных Штатах участников международных соревнований, проходящих в других странах. В своем комментарии российское внешнеполитическое ведомство обращает внимание на "анектодичное положение" этого законопроекта, согласно которому, особо тяжкая ответственность - до 10 лет тюремного заключения - наступает в тех случаях, когда использование допинга приводит к проигрышу американских спортсменов.

МИД России обращает внимание, что рассмотрение законопроекта происходит на фоне нежелания самих американцев дать адекватную оценку последним громким разоблачениям, связанным с масштабным и систематическим использованием допинга известными американскими спортсменами.

На Смоленской площади надеются, что американские законодатели задумаются о недопустимости смешивать спорт с политикой, ведь это было бы разрушительно для международного спортивного движения.

Ранее Международный олимпийский комитет раскритиковал "закон Г. Родченкова", обратив внимание на то, что под его действие могут попасть все спортсмены, участвующие в международных соревнованиях.