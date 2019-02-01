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01.02.2019 09:59
Рубрика: Общество

Минпросвещения прокомментировало "слетевшие" из-за записи в первый класс сайты

Текст: Ксения Колесникова
Первого февраля началась запись в первый класс. Многие региональные ресурсы и сайты в этот же день не выдержали нагрузки: родителей, пожелавших именно сегодня написать заявление в школу, оказалось очень много.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Министерство призвало регионы бдительнее следить за работой электронных услуг в сфере образования, включая запись в первый класс, - рассказали в пресс-службе министерства просвещения. - Прием по всей стране проходит в комфортный период и продлится вплоть до начала учебного года".

Также в Минпросвещения напомнили конкретные сроки: каждая школа принимает заявления до 30 июня у тех, кто живает на закрепленной территории, и "далее до заполнения всех мест".

Напомним, ранее на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева призвала "больше беречь" малышей. По ее словам, пешая доступность начальной школы - очень важный фактор для комфортного обучения ребенка.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Запись детей в школу
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