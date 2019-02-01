На Украине книгу Довлатова запретили из-за упоминания Безрукова

Книга с сочинениями Сергея Довлатова, в предисловии которой упоминается актер Сергей Безруков, запрещена к ввозу на Украину.

Она попала в очередной "черный" список из 13 изданий наряду с учебником английского языка, некоторыми детскими произведениями и книгами Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации", Евгения Торчинова "Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния" и Андрея Шария "Балканы: окраины империй".

"Госкомтелерадио отказал [издательствам] в выдаче разрешений на ввоз с территории [России] 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства…" - приводит РИА Новости сообщение ведомства. Там добавили, что основывались на заключении экспертного совета.

Напомним, Сергей Безруков входит в число российских деятелей культуры, которые, как считают власти Украины, "создают угрозу национальной безопасности" страны.