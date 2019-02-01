Незастрахованным водителям пока не грозят штрафы от камер видеофиксации

МВД России и Российский союз автостраховщиков пока не смогли отладить взаимодействие своих электронных баз данных, чтобы минимизировать ошибочные штрафы.

Напомним, что такое поручение было дано на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Причем срок отладки был установлен до 1 февраля 2019 года. Однако срок подошел, а проблемы остались.

По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, одна из главных проблем - это несознательность самих водителей. Купив автомобиль, они заключают договор ОСАГО перед тем, как поставить машину на учет в ГИБДД. А получив регистрационный номер, не спешат сообщать его страховщику. Поэтому вроде автомобиль застрахован, но по регистрационному номеру это не вычислишь, потому что в базе данных РСА его нет.

Надо сказать, что серверам, на которые камеры передают информацию, придется проделать довольно большую работу. Ведь только под одной камерой в Москве в среднем проезжает более 4 миллионов автомобилей в сутки. Если сейчас на сервер отправляется информация только о нарушителях, то при отлове незастрахованных придется проверять все машины.

Поэтому была разработана другая схема. Раз в неделю страховщики актуализируют данные о застрахованных автомобилях. Эта информация загружается в базы. Если автомобиль есть в базе, камеры не запрашивают базу данных ОСАГО. Если информации о машине нет, то такой запрос направляется. При этом проверяется автомобиль только через 10 дней, поскольку именно столько после покупки автомобиля можно ездить без полиса.

Однако, в МВД потребовали от страховщиков, чтобы электроника проверяла еще и идентификационный номер автомобиля. А тут возникли другие проблемы. Так как агенты набивают информацию вручную, то волей-неволей возникают ошибки. Где-то цифру упустили, где-то вместо латинского шрифта использовали русский. Поэтому и возникают несовпадения баз данных.

Но сейчас все необходимые технические работы по отладке взаимодействия двух систем ведутся. Впрочем, когда на практике заработает хотя бы один комплекс по выявлению не застрахованных автомобилей, никто сказать не берется.