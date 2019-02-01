Песков пояснил слова Путина о защите прав верующих

Россия готова защищать права верующих не только на Украине. Об этом сообщили в Кремле.

Комментируя вчерашнее заявление президента Владимира Путина о том, что власти России считают недопустимым любое вмешательство в церковные дела, тем более в соседней суверенной стране, но оставляют за собой право защищать права человека, в том числе и на свободу вероисповедания, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, отвечая на вопрос украинского журналиста, что "не только на Украине, а где бы то ни было". "Свобода вероисповедания - часть прав человека", - заметил он.

На вопрос, будет ли это осуществляться, как в Донбассе и Крыму, представитель Кремля ответил отрицательно. "Нет, - сказал он. - Это будет зависеть от Украины, как и где будет осуществляться".

"В Донбассе - гражданская война. В Крыму, как и во всей России, нормально все с вероисповеданием. Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство", - напомнил Песков.

