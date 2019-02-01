Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году

Москвичи стали пользоваться каршерингом в четыре раза чаще, чем год назад. Уже в этом году жителям столицы будет доступно порядка 20 тысяч машин для аренды, сообщает портал мэра Москвы со ссылкой на руководителя городского дептранса Максима Ликсутова.

Всего в январе этого года жители столицы прокатились на каршеринговых машинах около 2,7 миллиона раз. Год назад цифры были куда скромнее - только 700 тысяч поездок.

"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.

Глава ведомства также отметил, что рост числа поездок в сервисах краткосрочной аренды объясняется не только расширением автопарка, но и гибкими тарифами.