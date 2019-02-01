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01.02.2019 11:15
Рубрика: Дороги

МКАД останется бесплатной трассой

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Вводить платные полосы на МКАД не планируется. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в ответ на публикации в интернете.

Фото: Евгения Гусева/"Комсомольская Правда"
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О планах ввести платные "выделенки" на ряде трасс у крупных городов сообщил портал Autonews. Один из крупнейших проектных институтов разрабатывает эту идею по заказу Росавтодора, говорится в публикации. Есть предварительный набросок проекта, по которому платные и бесплатные потомки отделяются барьерами, а за оплатой следят камеры.

В Дептрансе заявили, что в случае с МКАД эта мера бессмысленна и не повлияет на безопасность и скорость движения.