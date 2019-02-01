Стартовали продажи билетов в Московскую филармонию на сезон 2019-2020

Сегодня стартовали продажи абонементов на новый сезон. И хотя их можно купить в онлайн-режиме с одиннадцати вечера 31 января, с десяти утра в фойе Концертного зала им. П.И. Чайковского собрались сотни любителей классической музыки.

Со стороны улицы обстановка возле Зала Чайковского казалась будничной: проходящие мимо люди спешили по своим делам, на дорогах, как обычно, сигналили автомобили. Но стоило заглянуть внутрь, чтобы увидеть, как "храм музыки" преобразился.

В фойе царило необыкновенное оживление: там собрались сотни меломанов, пришедшие сюда заранее, чтобы успеть приобрести абонементы на новый сезон Московской филармонии. Практически все эти утренние посетители, выстроившиеся в две длинные очереди, оказались людьми пенсионного возраста.

Некоторые прождали в фойе открытия касс почти полночи и теперь с радостью в глазах получали на руки желанные билеты. Другие, еще не сделавшие окончательного выбора, сидели на диванчиках в небольших компаниях, пристально изучая программки, записывая в блокнотах приглянувшиеся концерты и исполнителей, с интересом обсуждали друг с другом предстоящие премьеры сезона. Кое-кто расположился в кафе, попивая ароматный кофе с десертом - буфет открыли в четыре утра.

Мы поговорили с некоторыми из них:

Елена Николаевна, по специальности преподаватель информационных технологий и финансов, уже 30 лет покупает абонементы в Московскую филармонию. Этот сезон не стал исключением: она планирует приобрести около десяти абонементов. Ее выбор: симфоническая и инструментальная музыка, оперные новинки и обязательно один литературный вечер. Из исключительного в этом году - концерты Михаила Плетнева с Российским национальным оркестром и две барочные оперы.

- Покупка абонементов - дело очень хлопотное, ведь нужно заранее приходить, записываться. Однако потом по жизни это очень радует и организует! - рассказала Елена Николаевна. - Конечно, в наше время абонементы можно с легкостью приобрести онлайн, но мы часто ходим сюда компанией друзей, нам приятно сидеть всем вместе, предвкушая "живую" покупку и обсуждая наш выбор. К тому же, в Интернете часто бывают сбои! Вчера я с одиннадцати вечера и до половины второго ночи пыталась купить абонемент на Плетнева - еле-еле удалось, потому что все сайты "висли". А ведь утром свободных мест могло уже не быть.

Материал дополняется. "РГ" следит за ситуацией. Очереди, как правило, стоят до закрытия касс.