Украденную в Третьяковке одновременно с картиной шубу не нашли

Новости

Суд в Москве арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова 21:25
Суд арестовал третьего фигуранта дела Арашукова о хищении газа 21:08
Работы над созданием сверхзвукового самолета могут начаться через 4 года 20:47
Утверждена деловая программа Российского инвестиционного форума 20:42
В Сараево российские хоккеисты сыграют первый матч с командой Чехии 20:38
Проект о праве полиции сбивать дроны-нарушители внесли в Госдуму 20:36
В Чечне приговорили члена банды Басаева к 14,5 годам колонии 20:35
Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов 20:28
Глава района в Зауралье подал в отставку после пожаров с семью погибшими 20:10
СКА досрочно стал победителем дивизиона Боброва 20:05
Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока" 19:55
Суд арестовал двоих фигурантов дела Арашукова-старшего 19:49
Похититель картины Куинджи попросил прощения 19:33
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы 19:29
Порошенко разрешил минобороны напрямую закупать вооружение за рубежом 19:25
В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей 19:19
Бен Аффлек официально больше не Бэтмен 19:10
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15 19:09
АСВ будет напрямую выплачивать возмещения вкладчикам за 2-3 дня 18:55
На Кубани в суд передали дело о крупном мошенничестве 18:37
На Урале пьяный полицейский насмерть сбил пешехода 18:30
Жертвами ударов коалиции в Сирии стали более тысячи мирных жителей 18:14
Над Кубанью ученые зафиксировали пролет крупного болида 18:14
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 18:10
Корвет-"невидимка" отстрелялся крылатой ракетой в Балтийском море 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 20:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Картина возвращается, а шуба - нет

Украденную в Третьяковке одновременно с картиной шубу не нашли
Текст: Иван Петров, Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
Украденная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 30 января была передана директору Русского музея Владимиру Гусеву в Музее истории Московского уголовного розыска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры, картина все-таки вернется на выставку в Третьяковскую галерею. Ранее была информация, что полотно уедет в Русский музей на реставрацию и на выставке в Москве показана не будет.

В своем "Твиттере" директор департамента музеев министерства культуры Владислав Кононов подтверждает: "По мнению экспертов Русского музея, Третьяковской галереи и ГОСНИИР, состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло". Картина вернется на выставку в Третьяковку 1 февраля и будет там до ее окончания.

Версия о том, что кража шубы была отвлекающим маневром для похищения картины, опровергается

А вот шубу, которую украли из гардероба Третьяковской галереи в минувшее воскресенье, до сих пор не нашли. Об этом вчера сообщили в московской полиции.

Напомним, особое внимание к этой краже вызвано тем, что шуба была похищена почти одновременно с картиной Куинджи. Изначально полицейские приехали в Третьяковку по вызову об исчезновении мехового изделия из гардероба. А по прибытии и отсмотру видеокамер наблюдения обнаружили еще и похищение полотна со стены экспозиции.

Фото: Татьяна Андреева
Как картинные галереи следят за сохранностью своих полотен

Главный вопрос, который изначально выясняли полицейские, - связаны ли кражи шубы и картины между собой или это просто совпадение по времени, и воры действовали обособленно друг от друга? В первом случае не исключалось, что кража шубы была отвлекающим маневром.

"Уже точно можно сказать, что эти два преступления между собой не связаны. По факту кражи шубы возбуждено отдельное уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - рассказали в пресс-службе главка МВД РФ по Москве.

Согласно показаниям 47-летней потерпевшей москвички, в Третьяковскую галерею на выставку она пришла примерно в 16 часов 20 минут и пробыла там до 17 часов 30 минут. Когда она попыталась получить по номерку обратно свою норковую шубу, то получила отказ, так как ее в гардеробе не оказалось. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей. В уголовном деле подозреваемых пока нет. Следователи опросили сотрудников гардероба, просмотрели записи камер наблюдения.

Картину из Третьяковки, напомним, похитили примерно через час после обнаружения пропажи шубы.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Правительство Минкультуры Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15
Косачев раскритиковал решение Европарламента признать Гуаидо президентом
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов