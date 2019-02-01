Украденную в Третьяковке одновременно с картиной шубу не нашли

Украденная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 30 января была передана директору Русского музея Владимиру Гусеву в Музее истории Московского уголовного розыска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры, картина все-таки вернется на выставку в Третьяковскую галерею. Ранее была информация, что полотно уедет в Русский музей на реставрацию и на выставке в Москве показана не будет.

В своем "Твиттере" директор департамента музеев министерства культуры Владислав Кононов подтверждает: "По мнению экспертов Русского музея, Третьяковской галереи и ГОСНИИР, состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло". Картина вернется на выставку в Третьяковку 1 февраля и будет там до ее окончания.

Версия о том, что кража шубы была отвлекающим маневром для похищения картины, опровергается

А вот шубу, которую украли из гардероба Третьяковской галереи в минувшее воскресенье, до сих пор не нашли. Об этом вчера сообщили в московской полиции.

Напомним, особое внимание к этой краже вызвано тем, что шуба была похищена почти одновременно с картиной Куинджи. Изначально полицейские приехали в Третьяковку по вызову об исчезновении мехового изделия из гардероба. А по прибытии и отсмотру видеокамер наблюдения обнаружили еще и похищение полотна со стены экспозиции.

Главный вопрос, который изначально выясняли полицейские, - связаны ли кражи шубы и картины между собой или это просто совпадение по времени, и воры действовали обособленно друг от друга? В первом случае не исключалось, что кража шубы была отвлекающим маневром.

"Уже точно можно сказать, что эти два преступления между собой не связаны. По факту кражи шубы возбуждено отдельное уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - рассказали в пресс-службе главка МВД РФ по Москве.

Согласно показаниям 47-летней потерпевшей москвички, в Третьяковскую галерею на выставку она пришла примерно в 16 часов 20 минут и пробыла там до 17 часов 30 минут. Когда она попыталась получить по номерку обратно свою норковую шубу, то получила отказ, так как ее в гардеробе не оказалось. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей. В уголовном деле подозреваемых пока нет. Следователи опросили сотрудников гардероба, просмотрели записи камер наблюдения.

Картину из Третьяковки, напомним, похитили примерно через час после обнаружения пропажи шубы.