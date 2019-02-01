Карантин во всех школах Якутска продлен по 8 февраля

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска карантин во всех школах города и пригородов продлен до 8 февраля включительно, сообщила пресс-служба городской администрации.

Незапланированные каникулы для всех школьников составят полмесяца, поскольку первоначально карантин был введен 23 января. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске остается напряженной, наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидпорогов.

При этом, как отмечают в городском управлении образования, весенние каникулы сокращены не будут. Несмотря на карантин, учебный процесс идет. Учителя-предметники ведут занятия с детьми через систему "Сетевой город", а также рассылают им домашние задания по социальным сетям и мессенджерам.

Следующее заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором будет принято решение о прекращении или продлении карантина, состоится 8 февраля.