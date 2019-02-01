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01.02.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске арестовали школьницу, подозреваемую в насилии над сверстницей

Текст: Никита Зайков (Омск)

Октябрьский районный суд Омска отправил в СИЗО 15-летнюю школьницу, которую подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстницы. Ранее в Следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело, фигурантками которого стали две девочки 13 и 15 лет, сообщили в ведомстве.

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Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по Омской области, подруги, совершая насилие над жертвой, снимали происходящее на камеру мобильного телефона, а затем разместили ролик в одной из социальных сетей. Как передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Ларису Болдинову, старшая из подозреваемых характеризуется не с лучшей стороны, состоит на учете и может попытаться скрыться.

Учитывая эти обстоятельства, суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил подростка в следственный изолятор на два месяца. В то же время ее вероятная соучастница не подлежит уголовной ответственности, так как не достигла 14-летнего возраста.

Сейчас правоохранители и уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области анализируют работу органов опеки и социальных служб с тем, чтобы дать оценку их действиям или бездействию, которые привели к шокирующему инциденту.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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