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01.02.2019 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье завели дело по факту ДТП с четырьмя жертвами

Текст: Дмитрий Лапин

В Иркутской области по факту ДТП с участием маршрутного такси и лесовоза возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, авария произошла утром 31 января в Боханском районе Приангарья на 67-м километре автодороги Усть-Уда - Иркутск. По имеющейся информации, 54-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace, следовавший с пассажирами из Осы в областной центр, врезался в лесовоз КамАЗ, который остановился  для замены колеса.

В Чите четыре человека пострадали в ДТП со "скорой"

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и три пассажира. Еще пять граждан, в том числе четырехлетний ребенок, находившиеся в салоне иномарки, были госпитализированы в медучреждения.

Следственными органами назначен ряд экспертиз, устанавливаются возможные свидетели случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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