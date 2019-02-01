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01.02.2019 09:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибирь пришли аномальные морозы

Текст: Наталья Граф (Омск)
В первую неделю февраля синоптики прогнозируют на территории Сибири аномально холодную погоду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, арктический холод придет в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую область и другие регионы Сибири. Ожидается, что столбик термометра опустится до -45 градусов.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На Ямале все зимники закрыли из-за морозов

Госавтоинспекция не рекомендует автомобилистам покидать пределы населенных пунктов без особой нужды. Экипажи дорожных организаций в эти дни круглосуточно патрулируют трассы, оказывают помощь в отогреве людей и машин.

Сильные морозы уже стали причиной для отмены автобусных рейсов в нескольких городах. Как сообщается на сайте Барнаульского автовокзала, сегодня утром перевозчики отменили 29 рейсов. На Змеиногорском тракте у пассажирского автобуса, выполняющего рейс в Новосибирск, замерзли фильтры и отказало сцепление. Пассажиров согрели в ближайшем кафе. Отменяются междугородние рейсы в Новосибирске и Томске.

Местные автомобилисты запустили социальных сетях акцию #подвезипешеходаТомск.

- На остановках, особенно утром и вечером в отдаленных районах, можно наблюдать картину, когда люди не могут добраться домой на общественном транспорте и стоят на морозе -30 и выше, пожилые люди и мамы с детьми, - пишут томичи в пабликах. - Если вы едете на работу, по делам и никуда не торопитесь, остановитесь, спросите куда им нужно, и, если вам по пути и не составит труда, то подвезите их бесплатно.

Фото: iStock
Март в этом году будет зимним месяцем

Из-за сильных морозов командование 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Сибири, скорректировало программу боевой подготовки.

- Занятия с военнослужащими максимально перенесены с полигонов на приказарменные фонды и учебные классы, - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО. - На полевых объектах работают пункты обогрева личного состава. Также сокращены построения на открытом воздухе, ограничены перемещения военнослужащих поодиночке.

Экстренные службы переведены на усиленный вариант работы.

- Спасатели и вся специализированная техника находятся в полной боевой готовности к действиям по предназначению. Более 500 человек личного состава и 150 единиц техники ежесуточно заступают на дежурство, - сообщает МЧС России по Омской области.

Спасатели рекомендуют жителям Сибири сократить пребывание на открытом воздухе, следить за исправностью электроприборов и не допускать перекаливания печей.

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