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01.02.2019 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эксперт с Северного Кавказа рассказал, как формируются лавины

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

На территории трех наиболее лавиноопасных республик Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - с начала декабря прошлого года и по сегодняшний день специалисты принудительно вызвали 110 лавин. Особенно много работы у противолавинной службы было на Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороге, где из-за обильных снегопадов на склонах скопилось большое количество снежной массы.

Фото: NASA/OIB/Jeremy Harbeck
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О том, как снежные массы формируются в лавины в горах, рассказал агентству РИА Новости начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Хизир Чочаев.

По его словам, чаще всего сход лавин происходит со склонов крутизной от 17 до 35 градусов. Если склон более крутой, то снежная масса на нем не задерживается, если же более пологий, то не скатывается дальше.

"С течением времени внутри снежной толщи происходит морфологическое изменение структуры снега. Снежинки, которые имели острые края, становятся круглыми и перестают цепляться друг за друга. У них уменьшается плотность и коэффициент сцепления, а также образуется рыхлый слой. И тогда любая нагрузка, будь то горнолыжник, наш выстрел или что-то еще, приводит к тому, что вышестоящий слой катится по нему, как по подшипнику. Достаточно лишь сломать поверхностный наст", - отметил Хизир Чочаев.

Кроме того, лавины специалисты разделяют на два типа по содержанию в них воды. Сухие лавины обладают относительно низкой температурой и при сходе "пылят", быстро движутся и могут забить дыхательные пути. Мокрая же лавина, в снеге которой содержится 30-40 процентов воды, намного опаснее - хотя она движется медленнее, такая лавина значительно тяжелее и разрушительнее.

"С ноября по февраль чаще сходят сухие лавины, а весной - с марта по май - мокрые", - уточнил Чочаев.

Кстати

Северо-Кавказская военизированная служба имеет в своем составе противолавинные подразделения. Одна из их задач заключается в обстреле лавиноактивных склонов из 100-миллиметровых зенитных орудий КС-19. Причем артиллерийский обстрел горных склонов зачастую проводится в отсутствие видимости по заранее подготовленным координатам.

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