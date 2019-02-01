Дело о взрыве в петербургском метро передано в суд

В Московский окружной военный суд передано уголовное дело о взрыве в петербургском метрополитене. Обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой России, сообщают в ведомстве.

Теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля 2017 года. В вагоне сработало взрывное устройство. Погибли 16 человек, в том числе и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов, различные ранения получили 67 пассажиров.

Как сообщает СКР, в уголовном деле 11 обвиняемых. Им вменяют совершение преступлений по таким статьям как "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Содействие террористической деятельности", "Незаконный оборот оружия и взрывных устройств".

Террористическое сообщество, как установили следователи, было создано уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым в 2013 году на территории Сирии. Цель сообщества заключалась в осуществлении терактов.

Для взрыва в Петербурге обвиняемые изготовили три взрывных устройства, причем два из них были сделаны Джалиловым. Он же пронес бомбы на территорию петербургской подземки. Первое взрывное устройство было заложено на станции метро "Площадь Восстания", это одна из самых оживленных станций города, один из ее выходов ведет на Московский вокзал.

У следователей СКР есть все основания полагать, что Джалилов пытался привести в действие бомбу на "Площади Восстания" дистанционно, но не смог. Впоследствии взрывное устройство было обнаружено и обезврежено представителями правоохранительных органов.

Бомба на синей ветке сработала, когда поезд подъезжал к станции "Технологический институт".

В первые же дни после теракта сотрудники СК и ФСБ предотвратили еще один взрыв. Дело в том, что компоненты для третьей бомбы были переданы знакомому Джалилова Мухаммадюсуфу Эрматову. Тот вместе со своим братом Ибрагимом и еще несколькими участниками террористической группы собрали взрывное устройство. Бомба хранилась в обычной квартире на Товарищеском проспекте, которую вскладчину арендовали злоумышленники. 6 апреля 2017 года во время спецоперации бомба была обезврежена, а участники группировки задержаны, сейчас они проходят по делу о взрыве в петербургском метро в качестве обвиняемых.

В Следственном комитете отмечают, что исполнители и организаторы теракта соблюдали конспирацию, они старались не попадаться в объективы камер видеонаблюдения и вели переписку через секретные чаты мессенджеров.

Обвиняемые не признали вину и заявили следователям, что не знали о том, что в снимаемой ими квартире хранятся взрывные устройства. В Следственном комитете пошли на эксперимент и изготовили в этой же квартире макет взрывного устройства. Эксперимент показал, что незаметно для жильцов собрать бомбу невозможно.