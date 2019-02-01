На Новгородчине главу ДК задержали за гибель ребенка в люке

В Новгородской области директора районного дома культуры задержали в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в канализационной яме. Женщине предъявили обвинение в халатности.

ЧП произошло 28 января 2019 года в поселке Волот, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Днем ребенок не пришел из школы домой, родители организовали его поиски. Вечером тело мальчика обнаружили в канализационной яме, расположенной на территории местного дома культуры.

Обвиняемая руководит ДК с мая 2018 года. По версии следствия, женщина владела информацией о яме в верхней части септика канализации. Однако работы по установке заграждения и ремонту объекта, представляющего опасность для жизни и здоровья людей, она не организовала.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении главы дома культуры под стражу. Расследование продолжается.

Тем временем завершилось расследование еще одного громкого уголовного дела, связанного с гибелью ребенка в люке. Его фигурант - бывший заместитель главы администрации Парфинского района, также обвиняемый в халатности. По версии следствия, из-за бездействия чиновника 15 марта 2016 года в поселке Парфино утонула в канализационном колодце восьмилетняя девочка.