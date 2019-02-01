Российский офицер рассказал о рекордном погружении на глубину

Трое российских водолазов установили флаг РФ в Японском море на глубине 416 метров. Людей, которые побывали на таких глубинах, единицы.

По сложности и опасности такие погружения сопоставимы с выходом в открытый космос. Спуск на глубину, где давление составляет почти 50 килограммов на один квадратный сантиметр, уже сам по себе подвиг, пишет газета "Красная звезда". Погружение проходило 27 октября 2018 года. В тройке водолазов был и старший группы акванавтов капитан 2 ранга Ринат Гизатуллин. Он служит в Ленинградской области в Научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".

- Спуск колокола с борта судна до грунта длился около 20 минут, за это время я помогал Алексею Киселеву и Андрею Кожевникову надевать снаряжение. Без посторонней помощи это невозможно, - говорит Гизатуллин. - Было очень холодно, гелий в 25 раз теплопроводнее воздуха. Из-за этого дрожали руки, и я долго возился с первым шлемом.

Флаг Российской Федерации на отметке в 416 метров развернули Андрей Кожевников, который участвовал в погружении и на 317 метров, и Алексей Киселев. Но спуски водлазы совершают не ради рекордов. Основная их работа на глубине - имитация оказания помощи аварийной подлодке. Тем не менее, водолазы установили пять рекордов России и девять - Минобороны и ВМФ РФ. В их числе два рекорда глубины водолазного погружения с выходом в водную среду с выполнением практических водолазных работ, рекорд глубины действий по оказанию помощи аварийной подлодке, рекордное количество водолазов, одновременно пребывающих под давлением. Общее время пребывания на грунте в октябре прошлого года составило примерно три часа.

После погружения акванавтам предстояла декомпрессия сроком в 18 суток. Если не соблюсти режимы декомпрессии, глубоководник погибнет. Как говорит капитан 2 ранга Гизатуллин, водолазов объединяет один девиз: dum spiro, spero. В переводе с латинского это означает: "Пока дышу, надеюсь…". Каждое погружение для них - это спуск в неизвестность. И пока они могут дышать под водой, рискуя собой, у попавших в беду есть надежда на спасение.