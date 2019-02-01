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01.02.2019 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде подозреваемую в убийстве инвалида заключили под стражу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Кировский районный суд Волгограда избрал в отношении 52-летней жительницы города, подозреваемой в убийстве, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Прошлой осенью родственники пожилого гражданина наняли ему сиделку. Пенсионер был болен и не мог подняться с постели. Подозреваемая поселилась в его квартире и ухаживала за ним.

По данным следствия, 30 января пьяная сиделка схватила попавшийся ей под руку утюг и несколько раз ударила своего подопечного, а затем исполосовала его ножом. После этого она скрылась.

На следующий день тело погибшего обнаружили родственники, которые сразу же вызвали полицию.

Задержанную допросили, она уже дала признательные показания, которые проверили на месте происшествия. По словам подозреваемой, мотивом к расправе стал внезапный бытовой конфликт.

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