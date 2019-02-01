Наш колумнист Яков Миркин известен своими блестящими аналитическими статьями о текущем моменте. А еще он пишет неожиданные исторические эссе. Герои его рубрики "Большая родня" - императоры и крестьяне, писатели и банкиры, художники и воины - связаны неразрывными, почти семейными узами. Все они живые, даже если давно ушли. Все они любят Родину.

Есть люди, которые должны жить вечно.

Родился до Крымской войны, в 1853 г., пробежал с Российской империей весь короткий век исканий - свободы, модернизации, революций, воевал с властями, стал учителем для всех, кто думает, - и ушел в разгар беды, в 1921 году.

Инстинкт защиты невинных

Владимир Короленко, властитель дум. Его первый, родной язык - польский, отец - из старого казацкого, полковничьего рода, российский чиновник, честный судья. Мать - из шляхтичей. Короленко думал, безукоризненно писал и говорил на трех языках сразу - на русском, украинском и польском. Универсальный человек - трех культур, а, точнее, всемирной, потому что не раз писал о соединении человечества, а не о том, как оно будет разобщено. Патриотизм - как "живая ветвь на живом стволе общечеловеческой солидарности"1.

Кто он еще? Человек с врожденным инстинктом защиты невинного - любой крови, происхождения, языка и веры. По всей стране. "Мне случалось защищать мужиков-вотяков в Вятской губернии, русских мужиков в Саратовской, сорочинских украинцев в Полтавской - против истязаний русских чиновников. Вотяк, черемис, еврей, великоросс, украинец - для меня были одинаково притесняемыми людьми"2.

УКРАИНЦЫ. Короленко лично расследовал тяжелейшую трагедию в Сорочинцах Полтавской губернии - карательную экспедицию 1905 г. против крестьян. Собирал месяцами доказательства, нашел виновных, опозорил на всю Россию, несмотря на сопротивление властей. Именно он публично защитил украинский язык в дурной истории 1903 г. об открытии в Полтаве памятника поэту Котляревскому - отцу литературной "мовы", когда в торжественном заседании российским подданным запретили зачитывать поздравительные адреса на украинском языке. Он автор чудесной, сострадательной повести "Без языка" - о западных украинцах в Америке. Написана легким, галопирующим русским языком, но таким, в каждой щелочке которого сквозит мягчайший украинский.

"Русский язык, наша богатая и прекрасная литература, - неужели они требуют подавления другого, родственного языка и родственной культуры...?!"3 "С... чувствами горечи и осуждения русское общество относится к дальнейшим проявлениям того же вандализма... в виде закрытия просветительных учреждений, газет и журналов на украинском языке..."4

РУССКИЕ. В 1918 г. в Полтаве, под гетманом, при немцах, Короленко публично осудил истязания невинных жителей - русских и евреев. "Граждане офицеры и солдаты украинской армии! Лестно ли для вас такое прославление украинства...? Я уверен, что... краска негодования и стыда покрывает при этом и ваши лица..."5 В ответ - "письменные угрозы расправы" и "смертные приговоры".

Хлеба и надежды! В голодную весну 1892 гг. Короленко месяцами кружил по Поволжью, доказывая, что помощи "сверху" крайне недостаточно. "Как жалки показались мне в эту минуту эти наши благодеяния, случайные, разрозненные, между тем, как огромная мужицкая Русь требует постоянной и ровной, дружной и напряженной работы вверху и внизу"6.

УДМУРТЫ (ВОТЯКИ). Короленко спас целый народ! Знаменитое "Мултанское жертвоприношение". В 1895 - 1896 годах он доказал фальсификацию дела, добился его пересмотра и полного оправдания после двух уже вынесенных в судах обвинительных приговоров. Ибо иное значило, что "в европейской России, среди чисто земледельческого вотского населения, живущего бок о бок с русскими одною и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоящего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений!"

Именно тогда он стал болеть. Смерть подряд двух годовалых дочерей (1893, 1896 гг.). "Мултанский процесс, страшная работа над отчетом, потом 71/2 дней заседания, последние 3 ночи без сна и в это время смерть Оли. После 2-й речи мне подали телеграмму, из которой я понял, что все кончено... Затем осенью, после лета без отдыха, на первом же напряжении - наступила тяжелая болезнь. Я шел еще, как человек, у которого сломана нога. Сначала не чувствуешь. Но - еще шаг и человек падает"7.

ЕВРЕИ. Короленко, приехав в Кишинев сразу же после погрома 1903 г., собрал свидетельства и дал почти будничное описание механизма погрома - действий толпы и властей. От его очерка хочется плакать и кричать ("Дом N13")8.Человек за человеком, семья за семьей, этаж за этажом - он рассказал, что именно происходило: кто, кого и как убивал и мучил, час за часом, чеканным русским языком писателя-реалиста. "Нужны будут годы, чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое воспоминание о случившемся, таким грязно кровавым пятном легшее... не только на совесть тех, которые убивали сами, но и тех, которые подстрекали к этому человеконенавистничеством и гнусною ложью, которые смотрели и смеялись, которые находят, что виноваты не убийцы, а убиваемые, которые находят, что могут существовать огульная безответственность и огульное бесправие" ("Дом N13").

Короленко публично, месяц за месяцем разбирал всю механику дела Бейлиса (1911 - 1913 гг.) как фальсифицированного при намеренной предвзятости властей9. Все в этом деле было настроено на обвинение невинного (Короленко собрал свидетельства и раскрыл). И когда вдруг случился оправдательный приговор 28 октября 1913 года, "...ты, брат, не можешь и представить себе, что это делалось на улицах Киева в момент оправдания. Такая общая радость, такой поток радости..."10. "Русские и евреи сливаются в общей радости"11.

Спасал от расстрелов

Слиться в общей радости, в чести, справедливости. Быть вместе. Праведник мира. Человек, любивший людей, кем бы они ни были. Именно он поднял открытую кампанию против смертной казни в 1900-х годах, успев спасти нескольких невинных. В самых простых словах, в самом обыденном описании процесса, с достоверностью и реализмом, от которого умирает сердце, он рассказал публично, как приговаривают, как это делают ни за что и буднично, как держат перед казнью, как постыдно и мусорно она проходит, и как много гибнет невинных.

"Бытовое явление" - это многостраничная статья Короленко 1910 г. о смертной казни12. Неслыханная по силе воздействия, по состраданию, по таланту слова. Громко читаемая.

В 1918 - 1921 гг. в Полтаве, в последние годы жизни, именно Короленко, всем известный, пользующийся всеобщим уважением и любовью, стал заступником, последней надеждой перед расстрелами, пытками и погромами. Вместе со своей семьей - и при любой власти. Кто бы ни пришел в Полтаву - немцы и гайдамаки (1918), петлюровцы (1918), красные (1919), деникинцы (1919), снова красные (1920), он занимался одним и тем же: шел к ним, шел туда, где бессудно пытали и расстреливали, шел в контрразведку, ЧК, шел в отели, превращенные в пыточные камеры, и взывал к милосердию. Спасал тех, кого еще можно было спасти.

"Я попросил... чтобы меня допустили в номер, где они содержатся. Меня привели туда. Я объявил заключенным, что их сейчас переведут в тюрьму. Они стали просить, чтобы им гарантировали, что их не расстреляют дорогой и не изобьют... Мы опять вышли, и я взял с Ч... (офицер, похвалявшийся тем, что собственноручно застрелил 62 человека, на убитом он оставлял свою визитную карточку) слово, что он даст надежную охрану для препровождения. Он дал слово..."13

Берёг от расколов

Три "национализма", "из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать..."[14]. Вместо этого - триединство. Поляк, украинец, русский.

Три культуры, три родственности, три одновременных бытия.

А знаете, что было бы ему легко? Ненавидеть. Родился в Житомире, рос в Ровно, из студентов (Москва и Петербург) был выслан в Кронштадт (1876), затем в Глазов Вятской губернии (1879), в Бисеровскую волость (1879). Дальше - пересыльные тюрьмы в Вышнем Волочке и в Сибири, в Томске (1880). "Диктатура сердца" Лорис-Меликова вернула его в европейскую Россию, в Пермь (1880 - 1881). Отказ от личной присяги Александру III - снова тюрьма в Томске и ссылка в Якутию, в земледельческую Амгинскую слободу (1881 - 1885 гг.), где жизнь соединила давних поселенцев, бродяг, политических, якутов и ссыльных татар. Зимой - до минус 50 - 60.

Все это - без суда, в административном порядке, только из подозрения, подлога, из-за того, что лично неугоден! Без суда! Как раз, чтобы сгинуть где-нибудь бесследно - в тысячемильном пространстве, на перекладных, по случаю, в холоде, в почве.

Но вместо ненависти - доброта, наблюдательность.

Сапожник, корректор, чертежник, землепашец, табельщик, письмоводитель, учитель. Очень любил ходить по людям, по их домам, по разговорам. Дать их портреты, записать, как на пластинке, их склад речи, их жизнь. После Сибири - еще 10 лет добровольных блужданий по Поволжью (1885 - 1895), 5 лет редакторства в Петербурге, как в людской воронке (все люди в гости к нам), и 20 лет - в гнезде, в Полтаве, чтобы оглядеться и отписаться.

Из этого родилась великая, внимательная проза. Тысячи людей живут на его страницах. Без него мы бы их потеряли. Чистейший русский язык, приправленный местными наречиями. Бытописание, но внутри - шрамы, яркость, беда. Мистическая проза - шаманство, град Китеж, бытие в тайге, в сопках, в морозных дорогах, под неподвижной стопой зимы. Или мир нафабренный, мир ярчайшего солнца Ровно. Или же слитый в темноту мир Петербурга.

Перечислить? Величайший "Парадокс", написанный в один день. "Сон Макара", "Без языка", "Братья Мандель", "Слепой музыкант", "Марусина заимка", "В дурном обществе", "За иконой" и, наконец, обширная, захватывающая "История моего современника".

Сотни других страниц для чтения не отрываясь.

Жил народничеством

Еще раз вспомним: первым, родным, был польский язык. Был украинский, местечковый. Были татарский, якутский, были десятки местных говоров. Были гимназические языки. И русский - как язык особый, "теплой и сильной волны". "...Меня вдруг охватило какое-то особое ощущение, теплой и сильной волной прилившее к сердцу, ощущение глубокой нежности и любви... ко всем этим людям, ко всей деревне с растрепанными под снегом крышами, ко всей этой северной бедной природе, с ее белыми полями и темными лесами, с сумрачным холодом зимы, с живой весенней капелью, с затаенной думой ее необъятных просторов... Судьба моя сложилась так, что это захватывающее чувство мне пришлось пережить на севере. Случись такая же минута и при таких же обстоятельствах на моей родине, в Волыни или на Украине, может быть, я бы почувствовал себя более украинцем. Но и впоследствии такие определяющие минуты связывались с великорусскими или сибирскими впечатлениями..."15

А была ли хоть какая-то философия в этом хождении в народ? Русский, украинский, польский, к евреям, якутам, татарам, удмуртам?

Да, была, не только инстинкт писателя. Это - народничество как "цельная общественно-литературная система", по выражению Короленко. Вот что он пишет: "...Этим словом обозначалось настроение просвещенного общества, которое ставило интересы народа главным предметом своего внимания. И именно интересы простого народа: не государства, как такового, не его могущества по отношению к другим государствам, не его славу, не блеск и силу представляющего его правительства, не процветание в нем промышленности и искусства, даже не так называемое общенациональное богатство, а именно благо и процветание живущих в нем людей..."16

Такое народничество? Тогда это мышление, имеющее и сегодня, через сто с лишним лет, фундаментальную ценность. Народ как главный предмет внимания - когда мы этого добьемся, в России будет другая жизнь.

Верил в наше счастье

Нужно заканчивать, а не хочется. Его любили. Его семью в самые голодные годы подкармливал весь город. Он был неустрашим. Даже под присланными ему "смертными приговорами" ходил невооруженным. Когда умирал в Полтаве в декабре 1921 г., к нему шел поток подношений - кто чем мог: кто свежеиспеченную булку, кто ампулу камфары, а на пакетах - "Нашему защитнику", "Другу несчастных", "Только поправляйтесь"17.

"Он - за нас". Он и был - за всех, за нас любых кровей, любых культур, любых слогов, но за нас - живущих вместе, не разобщенных. Чтобы никто не мог нас разделить, разбить, вывести друг на друга. Полтава прощалась с ним три дня. "Двери нашего дома стояли настежь с утра до ночи. Не было ни распорядителей, ни почетного караула, никто не направлял движения непрерывного людского потока. Но тишина и порядок не нарушались"18.

Не нарушим и мы тишины. Будем за нас, за тех, кто соединен человечностью. За тех, кто столетиями жил вместе, рядом на огромном пространстве. За тех, у кого общий язык - рациональность, гуманизм, ясность, честные знания. И когда у Короленко искривленный, искореженный человек говорит: "Человек создан для счастья, как птица для полета" ("Парадокс"), это - о нас с вами. Да, искорежены, да, разделены, да, измучены - но созданы для счастья, общего для всех. Для тишины, для нормальности, для спокойной жизни наших семей на пространстве, которое соединено дорогами, а не стенами.

1. Рукопись В.Г. Короленко "О патриотизме". См.: Софья Короленко. Книга об отце. Ижевск: Издательство "Удмуртия", 1968. С. 117.

2. Короленко В. Г. Два ответа // Наша мысль, 1918, 5 апреля.

3. Короленко В. Г. Случайные заметки. Опыт ознакомления с Россией // Русские записки, 1916. N 11. стр. 262-263.

4. Короленко В.Г. Котляревский и Мазепа // Русские записки, 1916. N 10.

5. Софья Короленко. Книга об отце. Ижевск: Издательство "Удмуртия", 1968. С. 311-312.

6. Короленко В.Г. В голодный год. М.: Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. ГИХЛ, 1955. Опубликован в журнале "Русское богатство", N 2, 3, 5 и 7 за 1893 год, затем вышел отдельной книгой.

7. Короленко В. Г. Дневник. 1895-1898. Т. III. Госиздат Украины, 1927. С. 335-336.

8. Короленко В.Г. Дом N13. М.: Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. ГИХЛ, 1955. Был напечатан в 1905 г. отдельной брошюрой.

9. Короленко В.Г. Дело Бейлиса. Там же.

10. Короленко В.Г. Письмо И.Г. Короленко от 5 ноября 1913 года.

11. Короленко В.Г. Присяжные ответили... // Русские ведомости. 29 октября 2013 г.

12. Короленко В.Г. Бытовое явление // Русское богатство. 1910. N 3, 4.

13. Софья Короленко. Книга об отце. Ижевск: Издательство "Удмуртия", 1968. С. 326.

14. В.Г.Короленко. История моего современника. Книга 1. М.: Собрание сочинений в десяти томах. Том пятый. ГИХЛ, 1955.

15. В.Г.Короленко. История моего современника. Книга 2. М.: Собрание сочинений в десяти томах. Том шестой. ГИХЛ, 1955.

16. Короленко В.Г. Земли, земли! Наблюдения, размышления, заметки. - "Голос минувшего", 1922. N 1. стр. 22-24.

17. Софья Короленко. Книга об отце. Ижевск: Издательство "Удмуртия", 1968. С. 359.

18. Там же.

Материалы рубрики "Родичi Родины" о братских связях России и Украины - на стр. 45.