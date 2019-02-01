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Рубрика: Экономика

Россия снова сократила вложения в госдолг США

Текст: Роман Маркелов

Россия в ноябре 2018 года снова вернулась к сокращению вложений в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries). Это следует из статистики, опубликованной американским минфином.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объем вложений РФ в госдолг США снизился на 1,815 миллиарда долларов, теперь он составляет 12,81 миллиарда долларов. В долгосрочные бумаги (со сроком обращения более года) Россия по состоянию на ноябрь вложила 3,75 миллиарда долларов, в краткосрочные - 9,06 миллиарда долларов.

Минфин продал в январе российского госдолга на 74 миллиарда рублей

В октябре 2018 года РФ увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США на 210 миллионов долларов, в сентябре - на 322 миллиона долларов.

Вложения России в американский госдолг резко сократились после введения апрельского пакета санкций в прошлом году. Тогда Банк России снизил их с 96,1 до 48,7 миллиарда долларов. В мае ЦБ продолжил распродажу US Treasuries, их объем на балансе ЦБ упал до 14,9 миллиарда долларов. После объем вложений в целом находился недалеко от этой отметки.

Госдолг США при Трампе увеличился более чем на 2 трлн долларов

Из материалов минфина США за ноябрь 2018 года следует, что крупнейшим держателем US Treasuries в мире остается Китай с показателем 1,121 триллиона долларов. На втором месте Япония (1,036 триллиона), на третьем - Бразилия (311,4 миллиарда).

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