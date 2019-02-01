Самый необычный смартфон Samsung случайно показали на видео

Складной смартфон Samsung, который пока еще не анонсирован и не имеет названия, засветился на официальном видео, которое неизвестным образом просочилось в интернет и теперь распространяется в социальных сетях.

Одним из первых ролик опубликовал инсайдер Ишан Агарвал. В ряде моментов можно заметить складную модель смартфона в руках у героев видео.

Помимо этого, видео раскрывает другие способности аппарата - упоминаются дополненная реальность, делается намек на новую камеру с тремя объективами в горизонтальный ряд, безрамочный экран и поддержку 5G. Впрочем, официального подтверждения тому, что ролик был выпущен именно Samsung, пока нет.

Напомним, что южнокорейская компания представит новые модели мобильных устройств уже 20 февраля. В интернет, как это всегда случается, просочилась масса подробностей о девайсах.