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01.02.2019 14:29
Рубрика: Власть

Штрафы за неявку призывников в военкоматы могут вырасти в десять раз

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме предложили штрафовать призывников за неявку в военкоматы даже без повестки, а также увеличить десятикратно штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

С инициативой выступил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Уклонистов от получения повестки по-прежнему много, указал депутат: так, в 2017 году военным комиссариатам не удалось оповестить порядка 150 тысяч граждан призывного возраста.

В пояснительной записке отмечается, что в законодательстве недавно появилась обязанность самостоятельной явки призывников в военкоматы. Ранее Госдума приняла закон, обязывающий соответствующую группу граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания. В связи с этим, считает автор, необходимо расширить полномочия должностных лиц военных комиссариатов.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Также депутат указывает, что штраф за неявку был установлен еще в 2007 году. И его размер несоизмерим с совершаемыми деяниями и не способствует "формированию законопослушного поведения граждан". За неявку в самостоятельном порядке граждан призывного возраста в военные комиссариаты, предлагается взимать от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Сейчас штраф за неявку составляет от 100 до 500 рублей. Такие же финансовые санкции грозят за уклонение от медобследования и за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Законопроект также предлагает разрешить использовать институт административного расследования для борьбы с уклонистами.

Документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее - в октябре прошлого года - сообщалось, что Минобороны РФ предлагает увеличить штраф за неявку призывников в военкомат.

К нарушениям в области воинского учета, кроме неявки, относится неоповещение о смене места жительства и изменении личных данных, отказ от дополнительного медицинского обследования, назначенного военной комиссией.

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