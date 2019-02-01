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Рубрика: В мире

США потребовали у Сирии 300 миллионов долларов за гибель журналистки

Суд в США обязал власти Сирии выплатить компенсацию семье погибшей в САР журналистки Мэри Колвин. Ее размер составляет 300 миллионов долларов.

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Напомним, что Колвин вместе с французским фотографом Реми Ошлик скончалась в 2012 году во время проведения одной из военных операций в Хомсе. Летом 2016 года семья американки обвинила сирийские власти в том, что они якобы намеренно обстреляли студию, где работали и жили журналисты.

Судья Эми Берман Джексон постановила, что награжденная за мужество Колвин была избрана как цель для артиллерийского удара и удвоила обычную компенсацию для родственников жертв, передает РИА Новости.

Между тем президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что Колвин находилась в стране нелегально, а ее смерть стала трагичной случайностью.

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