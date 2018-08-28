Трейлер: Розамунд Пайк в байопике о военной журналистке

Пули-слова и минное поле военной журналистики - в трейлере и на постере "Частной войны" с Розамунд Пайк, Джейми Дорнаном и Стэнли Туччи.

Атональная взрывная атмосфера очевидного претендента на "Оскар", выкопанные трупы, политический апокалипсис, участие продюсеров "Ветреной реки" и "Сикарио" ("Убийцы") - все это в сочетании с огненным выходом Пайк пока что довольно убедительно пополняет ряд ее последних социально ориентированных проектов: "Шаровая молния", "Точка невозврата" и частично "Недруги".

Биографическую ленту, которая поведает о трагичной судьбе знаменитой британской и американской военной корреспондентки Мэри Колвин, поставил Мэтт Хейнеман, а сценарий адаптировала Араш Амель, опираясь в своей работе на материалы Мари Бреннер. Одним из продюсеров ленты стала Шарлиз Терон.

История известной журналистки Мэри Колвин изначально была идеальна для большого экрана: Мэри потеряла глаз после тяжелого ранения, была награждена за мужество, побывала в местах многих военных конфликтов, включая Косово и Чечню, и погибла в обуреваемом сражениями сирийском городе Хомс во время проведения одной из военных операций вместе с французским фотографом Реми Ошликом. Однако семья погибшей до сих пор уверена, что ее убили.

Роль Колвин досталась звезде "Исчезнувшей" Розамунд Пайк, а что касается Джейми Дорнана ("Крах", "50 оттенков серого"), то он сыграет ее коллегу, военного фотографа Пола Конроя, которого, несмотря на тяжелое ранение, все же сумели спасти из очага военного-политического напряжения.

Напомним, что Розамунд Пайк сейчас снимается в байопике известной ученой Марии Склодовской-Кюри.

Точная дата выхода картины пока не озвучена.