Тем, кто еще цел. Семь гаджетов и приложений для лыжников и сноубордистов

Многие люди едут в горы ради цифрового детокса. "Забыть" включить роуминг на телефоне, поставить автоответ в электронной почте и перестать смотреть "сторис" хотя бы на недельку.
Эта статья не для них. А для тех, кто понимает: гаджеты и приложения могут сделать любой опыт ярче. Даже и без того увлекательное катание на лыжах или сноубордах.
"Почему всего семь? - спросите вы. - Я слышал, есть куча специальных трекеров, которые крепятся на доску или ботинки. А как же маска с дополненной реальностью, которая проецирует вашу скорость на склон перед вами?"
Дело в том, что теперь большинство датчиков, которые разработчики запихивали в прорезиненные трекеры, доступны внутри ваших телефонов и умных часов. А маски с дополненной реальностью постигла участь обычных очков с дополненной реальностью: забвение из-за слабого аккумулятора и сырого программного обеспечения.
В общем, в этом списке остались только действительно нужные и захватывающие дух вещи и программы, которые мы протестировали самостоятельно.
1. GoPro Fusion
GoPro и сноуборд - неразделимый тандем. Конечно, эту экшн-камеру используют и для съемки, скажем, видеоблога про флаги, но в массовом сознании камера закрепилась как неизменный наездник на шлемах ребят с досками.
Уже более года помимо привычного модельного ряда Hero доступна еще и 360-градусная камера Fusion. Мы рекомендуем брать именно ее. Кадры ваших высокооктановых покатушек с Fusion получатся умопомрачительными благодаря тому, что умный софт буквально делает селфи-палку невидимой для зрителя. Во время просмотра видео, снятого на Fusion, возникает ощущение, что оператор сидел в миниатюрном дроне, порхавшем вокруг лыжника.
А еще за счет того, что камера снимает вообще все вокруг себя в суммарном разрешении 5.2K, вы можете поиграть в оператора постфактум, уже после съемки, и так смонтировать итоговый ролик, как будто вас снимали одновременно несколько человек с разных сторон. С тряской проблем не возникнет - встроенный процессор железобетонно стабилизирует кадр.
Цена: от 40 тысяч рублей
2. Apple Watch
Когда ты на склоне, смартфон становится сущим проклятием. Батарея быстро разряжается на морозе; снимать перчатку, чтобы потыкать в тачскрин, неудобно; конденсат в теплом кармане постоянно приводит к ложным нажатиям. Другое дело - умные часы.
С Apple Watch, начиная с третьей серии, можно работать вообще без смартфона - слушать музыку, переключать треки, следить за своей физической активностью вплоть до частоты сердечных сокращений. А в связке с телефоном - использовать как видоискатель для эффектных фоток, например. Еще они помогут не пропустить ни одно сообщение или важный звонок. Если вам вдруг в горах понадобилось быть на связи.
Почему именно Apple Watch, а не какие-нибудь специализированные часы, например, от Garmin (хотя и они очень неплохи)?
Дело в том, что разницы по датчикам, функциям и влагозащищенности между ними практически нет. Да, Apple Watch могут проигрывать специализированным часам по времени работы от батареи. Не забывайте заряжать их до 100 процентов перед выходом - скорость расхода заряда батареи во время тренировок куда выше, чем при сидении на офисном стуле.
Зато это компенсируется глубокой интеграцией в экосистему Apple, поддержкой сторонних приложений и, таким образом, более широкими возможностями по использованию часов как на склоне, так и вне его. Почитайте, например, что умеет версия приложения snoww для часов - номер 5 в нашей подборке.
В общем, в случае с Apple Watch вы покупаете не просто специализированные часы для горнолыжных приключений, но и просто умные часы, которые в том числе можно в полной мере использовать на горе.
Цена: от 28 тысяч рублей за Apple Watch series 4, от 20 тысяч рублей за Apple Watch series 3 (спортивные умные часы Garmin Instinct - 24 тысячи рублей).
3. Bluetooth-колонка JBL Charge 4
В следующий раз на Розе Хутор обратите внимание на то, что местный горнолыжный контингент соревнуется не только в скорости, изящности перекантовки или количестве градусов, прокрученных в прыжке. Но и еще и в громкости любимой музыки. Попсовые трели несутся из кармана каждого второго комбинезона. Ну а вы - вы должны быть громче всех. То есть ваша горнолыжная Bluetooth-колонка должна быть мощной, компактной, легкой и водонепроницаемой.
Почему не наушники? Так безопаснее - риск не услышать предупредительный крик намного меньше. Ах да, и как иначе окружающие узнают о ваших утонченных музыкальных вкусах?
JBL Charge 4 - это разумный компромисс мира портативной акустики для катания с гор. С одной стороны, она достаточно громко орет, чтобы сработать в качестве предупредительного клаксона для "тюленей" на вашем пути. С другой - вы не переплачиваете за эфемерную детализацию звука. Ведь вам вряд ли придет в голову анализировать "звуковую сцену" в оркестровой версии Enter Sandman, нарезая дуги по свежему пухляку на скорости под 70 км/ч.
Кстати, от нее и смартфон можно подзарядить. Поэтому отдельных пауэрбанков мы в этот обзор включать не будем.
Цена: от 8300 рублей
4. Электрическая сушилка для обуви
Спустимся с хайтек-высот панорамного видео на бренную aliexpress-землю. После насыщенного дня катания или между дневной и ночной сессией вам захочется высушить свою обувь. Но теплые стационарные сушилки для ботинок есть далеко не во всех отелях и апартаментах в горах. Тут вас выручит самая простая электрическая сушилка для обуви, заказанная в китайском интернет-магазине за копейки.
Я лично был поражен, как сильно может изменить качество горнолыжной жизни вещь, сравнимая по стоимости с бизнес-ланчем.
Цена: от 300 рублей
Приложения
5. Snoww
С приложениями-трекерами активности для горных лыж и сноуборда постоянно что-то не так. Либо разработчики бросают их на произвол судьбы, и их интерфейсы и функциональность намертво застревают где-то в 2011 году с его скевоморфизмом, либо за них просят столько денег, что пользуются ими только горнолыжные снобы и спортсмены.
Snoww избежал участи обеих категорий: он современен, красив, социален и функционален. А еще - абсолютно бесплатен. Там даже рекламы нет.
А вот отслеживание скорости, перепада высот, преодоленного расстояния, возможность добавлять фотографии к отчетам о поездках и составлять автоматическую турнирную таблицу с друзьями - все это есть. Инстаблогеры, обратите внимание: экспорт статистики заездов в сторис тут - суперкрасивый.
За достижения вы будете вознаграждены виртуальными стикерами: их дают, например, за 25 спусков в день, за катание на пяти разных курортах и даже за запуск тренировки с Apple Watch. Да, на часах snoww может работать в полную силу и без участия смартфона. А после каждого спуска, когда вы уже будете толкаться в очереди на подъемник, пришлет пуш-уведомление со статистикой заезда. Один взгляд на запястье, а там новый рекорд - и вот уже заслуженное тщеславное тепло разливается по всему телу. Правда, если зайдете в таблицу с мировыми рекордами - можно и расстроиться. Как говорится, что бы ты ни делал хорошо, всегда найдется пятилетний мальчик из Азии, который сделает это в тысячу раз лучше.
Snoww прекрасен еще и тем, что объединил в себе несколько функций, ранее разбросанных по разным приложениям. Например, его можно использовать, чтобы найти друзей на склоне - и даже посмотреть на них в дополненной реальности. Телефон подскажет, в какой стороне находится друг, сколько до него метров и какой между вами перепад высот.
Из минусов - огрехи локализации. Английский интерфейс Snoww куда понятнее, хотя поддержка русского языка тут тоже есть. А еще неприятным открытием может оказаться то, что, запустив активность в Snoww на часах, вы не сможете завершить ее на телефоне (в случае, если часы, например, разрядились).
(стоит отметить, что приложение работает намного лучше на iOS, чем на Android - доказательством тому служит масса гневных отзывов в Google Play)
Цена: бесплатно
6. Riders - база данных трюков
Когда я только в первый раз поехал кататься на доске, мой друг терпеливо потратил 30 минут, чтобы научить меня передвигаться вниз, а не вбок по склону, как того хотел своенравный сноуборд. Мы с доской упорствовали, друг махнул рукой и умчался вниз, оставив меня наедине с дьявольским спортивным снарядом и психологической травмой.
Если бы у меня тогда было приложение Riders, на психотерапии и инструкторах можно было сэкономить. Здесь вам расскажут как про базовую технику катания (причем не только на лыжах или доске, но и на других экстремальных штуках), так и дадут уроки для продвинутых. Братьям-райдерам можно здесь же задать уточняющий вопрос, посмотреть видео с правильным выполнением элемента, ну и полайкать красивые фоточки, не без этого.
Все это доступно на русском языке, и судя по активности, наше комьюнити в этом учебнике-соцсети вполне живое и разговорчивое.
Цена: бесплатно
7. Приложение вашего горнолыжного курорта
Последний раз бумажная карта трасс, которую я брал с собой, превратилась в унылый комок мокрой бумаги примерно минут через сорок катания под сильным сочинским снегопадом. Хорошо, что я сохранил картинку со схемой трасс на телефон заранее.
А вот поставь я приложение "Розы Хутор", таких проблем вообще не возникло бы - карта трасс доступна аж в нескольких видах, в том числе с привязкой к геолокации. А еще там можно посмотреть прогноз погоды, картинку с веб-камер, узнать о дополнительных активностях, скидках и акциях, вызвать спасателя.
Такие приложения есть у всех популярных российских ("Горки Город", "Шерегеш") и зарубежных (например, Грандвалира в Андорре) курортов. Не ленитесь, ставьте их на телефон еще во время планирования поездки - вдруг удастся урвать скидку на скипасс.
Цена: бесплатно