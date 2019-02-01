Тем, кто еще цел. Семь гаджетов и приложений для лыжников и сноубордистов

Многие люди едут в горы ради цифрового детокса. "Забыть" включить роуминг на телефоне, поставить автоответ в электронной почте и перестать смотреть "сторис" хотя бы на недельку.

Эта статья не для них. А для тех, кто понимает: гаджеты и приложения могут сделать любой опыт ярче. Даже и без того увлекательное катание на лыжах или сноубордах.

"Почему всего семь? - спросите вы. - Я слышал, есть куча специальных трекеров, которые крепятся на доску или ботинки. А как же маска с дополненной реальностью, которая проецирует вашу скорость на склон перед вами?"

Дело в том, что теперь большинство датчиков, которые разработчики запихивали в прорезиненные трекеры, доступны внутри ваших телефонов и умных часов. А маски с дополненной реальностью постигла участь обычных очков с дополненной реальностью: забвение из-за слабого аккумулятора и сырого программного обеспечения.

В общем, в этом списке остались только действительно нужные и захватывающие дух вещи и программы, которые мы протестировали самостоятельно.

1. GoPro Fusion

GoPro и сноуборд - неразделимый тандем. Конечно, эту экшн-камеру используют и для съемки, скажем, видеоблога про флаги, но в массовом сознании камера закрепилась как неизменный наездник на шлемах ребят с досками.

Уже более года помимо привычного модельного ряда Hero доступна еще и 360-градусная камера Fusion. Мы рекомендуем брать именно ее. Кадры ваших высокооктановых покатушек с Fusion получатся умопомрачительными благодаря тому, что умный софт буквально делает селфи-палку невидимой для зрителя. Во время просмотра видео, снятого на Fusion, возникает ощущение, что оператор сидел в миниатюрном дроне, порхавшем вокруг лыжника.

А еще за счет того, что камера снимает вообще все вокруг себя в суммарном разрешении 5.2K, вы можете поиграть в оператора постфактум, уже после съемки, и так смонтировать итоговый ролик, как будто вас снимали одновременно несколько человек с разных сторон. С тряской проблем не возникнет - встроенный процессор железобетонно стабилизирует кадр.

Цена: от 40 тысяч рублей

2. Apple Watch

Когда ты на склоне, смартфон становится сущим проклятием. Батарея быстро разряжается на морозе; снимать перчатку, чтобы потыкать в тачскрин, неудобно; конденсат в теплом кармане постоянно приводит к ложным нажатиям. Другое дело - умные часы.

С Apple Watch, начиная с третьей серии, можно работать вообще без смартфона - слушать музыку, переключать треки, следить за своей физической активностью вплоть до частоты сердечных сокращений. А в связке с телефоном - использовать как видоискатель для эффектных фоток, например. Еще они помогут не пропустить ни одно сообщение или важный звонок. Если вам вдруг в горах понадобилось быть на связи.

Почему именно Apple Watch, а не какие-нибудь специализированные часы, например, от Garmin (хотя и они очень неплохи)?

Дело в том, что разницы по датчикам, функциям и влагозащищенности между ними практически нет. Да, Apple Watch могут проигрывать специализированным часам по времени работы от батареи. Не забывайте заряжать их до 100 процентов перед выходом - скорость расхода заряда батареи во время тренировок куда выше, чем при сидении на офисном стуле.

Зато это компенсируется глубокой интеграцией в экосистему Apple, поддержкой сторонних приложений и, таким образом, более широкими возможностями по использованию часов как на склоне, так и вне его. Почитайте, например, что умеет версия приложения snoww для часов - номер 5 в нашей подборке.

В общем, в случае с Apple Watch вы покупаете не просто специализированные часы для горнолыжных приключений, но и просто умные часы, которые в том числе можно в полной мере использовать на горе.

Цена: от 28 тысяч рублей за Apple Watch series 4, от 20 тысяч рублей за Apple Watch series 3 (спортивные умные часы Garmin Instinct - 24 тысячи рублей).

3. Bluetooth-колонка JBL Charge 4

В следующий раз на Розе Хутор обратите внимание на то, что местный горнолыжный контингент соревнуется не только в скорости, изящности перекантовки или количестве градусов, прокрученных в прыжке. Но и еще и в громкости любимой музыки. Попсовые трели несутся из кармана каждого второго комбинезона. Ну а вы - вы должны быть громче всех. То есть ваша горнолыжная Bluetooth-колонка должна быть мощной, компактной, легкой и водонепроницаемой.

Почему не наушники? Так безопаснее - риск не услышать предупредительный крик намного меньше. Ах да, и как иначе окружающие узнают о ваших утонченных музыкальных вкусах?

JBL Charge 4 - это разумный компромисс мира портативной акустики для катания с гор. С одной стороны, она достаточно громко орет, чтобы сработать в качестве предупредительного клаксона для "тюленей" на вашем пути. С другой - вы не переплачиваете за эфемерную детализацию звука. Ведь вам вряд ли придет в голову анализировать "звуковую сцену" в оркестровой версии Enter Sandman, нарезая дуги по свежему пухляку на скорости под 70 км/ч.

Кстати, от нее и смартфон можно подзарядить. Поэтому отдельных пауэрбанков мы в этот обзор включать не будем.

Цена: от 8300 рублей

4. Электрическая сушилка для обуви

Спустимся с хайтек-высот панорамного видео на бренную aliexpress-землю. После насыщенного дня катания или между дневной и ночной сессией вам захочется высушить свою обувь. Но теплые стационарные сушилки для ботинок есть далеко не во всех отелях и апартаментах в горах. Тут вас выручит самая простая электрическая сушилка для обуви, заказанная в китайском интернет-магазине за копейки.

Я лично был поражен, как сильно может изменить качество горнолыжной жизни вещь, сравнимая по стоимости с бизнес-ланчем.

Цена: от 300 рублей

Приложения

5. Snoww

С приложениями-трекерами активности для горных лыж и сноуборда постоянно что-то не так. Либо разработчики бросают их на произвол судьбы, и их интерфейсы и функциональность намертво застревают где-то в 2011 году с его скевоморфизмом, либо за них просят столько денег, что пользуются ими только горнолыжные снобы и спортсмены.

Snoww избежал участи обеих категорий: он современен, красив, социален и функционален. А еще - абсолютно бесплатен. Там даже рекламы нет.

А вот отслеживание скорости, перепада высот, преодоленного расстояния, возможность добавлять фотографии к отчетам о поездках и составлять автоматическую турнирную таблицу с друзьями - все это есть. Инстаблогеры, обратите внимание: экспорт статистики заездов в сторис тут - суперкрасивый.

За достижения вы будете вознаграждены виртуальными стикерами: их дают, например, за 25 спусков в день, за катание на пяти разных курортах и даже за запуск тренировки с Apple Watch. Да, на часах snoww может работать в полную силу и без участия смартфона. А после каждого спуска, когда вы уже будете толкаться в очереди на подъемник, пришлет пуш-уведомление со статистикой заезда. Один взгляд на запястье, а там новый рекорд - и вот уже заслуженное тщеславное тепло разливается по всему телу. Правда, если зайдете в таблицу с мировыми рекордами - можно и расстроиться. Как говорится, что бы ты ни делал хорошо, всегда найдется пятилетний мальчик из Азии, который сделает это в тысячу раз лучше.

Snoww прекрасен еще и тем, что объединил в себе несколько функций, ранее разбросанных по разным приложениям. Например, его можно использовать, чтобы найти друзей на склоне - и даже посмотреть на них в дополненной реальности. Телефон подскажет, в какой стороне находится друг, сколько до него метров и какой между вами перепад высот.

Из минусов - огрехи локализации. Английский интерфейс Snoww куда понятнее, хотя поддержка русского языка тут тоже есть. А еще неприятным открытием может оказаться то, что, запустив активность в Snoww на часах, вы не сможете завершить ее на телефоне (в случае, если часы, например, разрядились).

Версия для iOS

Версия для Android

(стоит отметить, что приложение работает намного лучше на iOS, чем на Android - доказательством тому служит масса гневных отзывов в Google Play)

Цена: бесплатно

6. Riders - база данных трюков

Когда я только в первый раз поехал кататься на доске, мой друг терпеливо потратил 30 минут, чтобы научить меня передвигаться вниз, а не вбок по склону, как того хотел своенравный сноуборд. Мы с доской упорствовали, друг махнул рукой и умчался вниз, оставив меня наедине с дьявольским спортивным снарядом и психологической травмой.

Если бы у меня тогда было приложение Riders, на психотерапии и инструкторах можно было сэкономить. Здесь вам расскажут как про базовую технику катания (причем не только на лыжах или доске, но и на других экстремальных штуках), так и дадут уроки для продвинутых. Братьям-райдерам можно здесь же задать уточняющий вопрос, посмотреть видео с правильным выполнением элемента, ну и полайкать красивые фоточки, не без этого.

Все это доступно на русском языке, и судя по активности, наше комьюнити в этом учебнике-соцсети вполне живое и разговорчивое.

Версия для iOS

Версия для Android

Цена: бесплатно

7. Приложение вашего горнолыжного курорта

Последний раз бумажная карта трасс, которую я брал с собой, превратилась в унылый комок мокрой бумаги примерно минут через сорок катания под сильным сочинским снегопадом. Хорошо, что я сохранил картинку со схемой трасс на телефон заранее.

А вот поставь я приложение "Розы Хутор", таких проблем вообще не возникло бы - карта трасс доступна аж в нескольких видах, в том числе с привязкой к геолокации. А еще там можно посмотреть прогноз погоды, картинку с веб-камер, узнать о дополнительных активностях, скидках и акциях, вызвать спасателя.

Такие приложения есть у всех популярных российских ("Горки Город", "Шерегеш") и зарубежных (например, Грандвалира в Андорре) курортов. Не ленитесь, ставьте их на телефон еще во время планирования поездки - вдруг удастся урвать скидку на скипасс.

Цена: бесплатно