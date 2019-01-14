Под конец 2018 года к нам на тест попали спортивные часы Garmin Instinct - новинка от знаменитого бренда. Как оказалось, все новое - не так уж хорошо забытое старое.

Дизайн

Начнем с внешнего вида. Instinct сильно отличается от других мультиспортивных часов Garmin. В последнее время бренд тяготел к цветным и сенсорным экранам правильной круглой формы. Instinct получили монохромный экран, напоминающий о часах Casio G-Shock: круглый циферблат в массивном обрамлении из армированного полимера.

Впрочем, несмотря на визуальную громоздкость, часы оказались довольно легкими - особенно в сравнении с популярными Garmin Fenix3. Instinct весит всего 52 грамма и практически незаметен на руке

Конструкция крепления ремешка не позволяет положить часы на стол плашмя, а только боком или на экран. Решение спорное, возможно, для кого-то даже неудобное. Но плюсы тут все есть - поддержка ремешков QuickFit, которые меняются простым нажатием на защелку.

Кнопок управления тут пять. Они многофункциональные и распознают длительность нажатия. Кнопка CTRL/LIGHT, например, включает не только подсветку экрана, но и дает доступ к быстрому меню с функциями блокировки, выключения, будильника, секундомера, поиска телефона и даже фонарика (экран переходит в светлый режим и включается подсветка). Кнопка GPS запускает или останавливает тренировку, а при длительном нажатии показывает и сохраняет местоположение. Все эти комбинации с нажатиями и комбинациями можно перенастроить под себя.

Возможности

Instinct, как и обычные умные часы, умеют показывать время, дату, автоматически переходить на летнее или зимнее время, имеют функции секундомера, таймера и будильника, также показывают время восхода и захода солнца.

Часы поддерживают сразу три навигационных системы - GPS, Galileo и ГЛОНАСС. Заблудиться не получится точно. Кроме того, имеются компас, акселерометр, барометрический альтиметр и даже термометр.

В часы встроен пульсометр - уже стандартный атрибут любых умных часов. Фирменный Elevate, имеющий три зеленых светодиода и оптический датчик, замеряет частоту сердечных сокращений в режиме 24/7. На основании данных о пульсе и интенсивности тренировок рассчитывается уровень стресса в течение дня и даются рекомендации об отдыхе и восстановлении.

При настроенной синхронизации со смартфоном, на часы могут приходить уведомления о звонках и сообщениях (на Android можно отклонять вызовы или отвечать на них короткими текстовыми сообщениями. Также есть возможность просматривать данные календаря и о текущей погоде.

В часы нельзя загрузить музыку, но ими можно управлять прослушиванием музыки на смартфоне. Кроме того, часы можно соединить с камерой Garmin VIRB и управлять ею дистанционно, а на записанное видео потом можно наложить данные о GPS - удобно при создании визуализации ваших пробежек или заездов.

Спорт

Самое простое в Instinct - это шагомер. Часы подсчитывают не только пройденные шаги, расстояние, но и количество преодоленных этажей - ведь в течение дня вы время от времени поднимаетесь и спускаетесь, если даже не ходите по лестнице специально.

На основании статистики пройденных шагов и времени интенсивных занятий часы могут считать сожженные калории. Это полезно для тех, кто следит за своим весом. В ночное время Instinct отслеживают сон - его продолжительность и относительное качество.

Два десятка предустановленных спортивных профилей - на любой вкус и предпочтения. Есть активности для открытого воздуха с отслеживанием положения по GPS, а также предусмотрены режимы для занятий в закрытых помещениях, где обычно проблемы с поиском спутников. Из плюсов - виртуальный партнер, которому задается целевой темп, время и расстояние, чтобы бегать было веселее, а также иметь хоть какой-то ориентир.

Теперь об автономности. От одной зарядки Instinct на проработали 13 дней. Постоянно подключенный по Bluetooth смартфон, постоянные уведомления (а их приходит, поверьте, очень много), мониторинг пульса и 2-3 занятия в неделю. Неплохой результат, на мой взгляд.

При этом производитель обещает 16 часов работы при непрерывно работающем GPS - этого хватит и на марафон, и даже на ультрадистанцию. Имеется режим UltraTrack - это до 40 часов благодаря более редкой записи точек GPS, трек при этом будет не очень гладкий, зато более длинный.

Итог

Garmin сделали довольно интересные с точки зрения дизайна часы, при этом с хорошим сочетанием цены и качества (их стоимость составляет около 24 тысяч рублей). Здесь есть весь необходимый набор функций для спортсменов-любителей, при этом отсутствуют "лишние" навороты, которые больше выполняют имиджевую нагрузку и добавляют стоимости - например, Garmin Pay для бесконтактных платежей или встроенный плеер.

К эстетичности дизайна на экране привыкаешь достаточно быстро, а вскоре понимаешь, что это может понравиться любителям "олдскула" в часах. Думали ли об этом инженеры и дизайнеры, я не знаю, но получилось хорошо.

В общем, если вы решаете, какие часы для занятий спортом выбрать, Instinct станут хорошим выбором и надежным компаньоном на долгое время.