Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи авто, проданных в России

Компания "Тойота Мотор" отзывает 84 257 автомобилей Toyota (Hilux, Auris, Corolla) и Lexus (ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F).

Как сообщается на сайте Росстандарта, речь идет о машинах, проданных в России в период с 28 февраля 2011-го года по 27 июня 2018 года. Причиной отзыва стали подушки безопасности производства японской компании Takata. Такие "айрбеги" оснащены газогенератором, который может некорректно сработать при аварии.

Уведомление о необходимости доставить автомобиль в ближайший дилерский центр для выполнения ремонта будет направлено владельцам по почте или по телефону. В зависимости от модели замене подлежит соответствующий элемент подушки безопасности водителя или переднего пассажира. Процедура замены газогенератора станет для автовладельцев бесплатной.

Напомним, что в январе 2019 года "Тойота Мотор" объявила об отзыве 113 кроссоверов Toyota Highlander, реализованных с пятого ноября 2018 года по настоящее время.

Причиной отзыва стало то, что, согласно одобрению типа транспортного средства (ОТТС), автомобили должны быть оснащены "противотуманками" с галогенными лампами. При этом в некоторых исполнениях Toyota Highlander для нашего рынка были установлены противотуманные фары с лампами светодиодного типа.