Трамп заявил о желании заключить новый ракетный договор с Россией

Президент США Дональд Трамп готов заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), о выходе из которого он сообщил накануне, и привлечь в это соглашение другие страны.

"Я рассчитываю на то, что мы сможем собрать всех в одной большой и красивой комнате и заключить новое соглашение, которое будет гораздо лучше", - приводит слова Трампа на брифинге ТАСС.

Он добавил, что "определенно бы хотел, чтобы это произошло".

По словам Трампа, США не будут ставить себя в проигрышное положение до того момента, как все заинтересованные стороны не придут к какому-то единому решению, которое устроит всех. Речь при этом идет не только о России, но и о других странах, которых важно привлечь в договор.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД, а госсекретарь США Майк Помпео выставил России очередной ультиматум: Москва должна вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению условий договора в течение полугода, а также уничтожить нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование. В противном случае США официально денонсируют договор.

В МИД РФ заявили, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом Вашингтона из договора.