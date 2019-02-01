В работе App Store, Apple Music и iTunes Store были зафиксированы сбои

Проблемы в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store зафиксированы у пользователей по всему миру, передает ТАСС.

На 18:00 мск были отмечены проблемы с доступностью или с медленной работой музыкального сервиса компании. В App Store и iTunes Store пользователи жаловались на проблемы с проведением покупок.

Ранее в компании была зафиксирована ошибка, связанная с приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime. Сбой позволял увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. Ошибка была устранена, а соответствующее обновление приложения, по словам представителей компании, будет доступно для пользователей уже на следующей неделе.